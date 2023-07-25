洗腦神曲《Barbie Girl》食住電影條水事隔26年翻Hit　原唱者蒲頭

真人電影《Barbie芭比》（Barbie）全球勁收，並掀起一片「粉紅熱」。而曾於90年代hit爆的「洗腦歌」《Barbie Girl》亦因影片上映而翻hit，事隔26年，原唱者瑞典樂隊Aqua的主音Lene Nystrom及於MV中飾演Ken的隊友Rene Dif近日亦蒲頭。

兩位成員近日拍片協助宣傳《Barbie》，她們的經典神曲《Barbie芭比》混音新版本亦有收錄於影片的原聲大碟內，現年49歲的Lene近年甚少亮相，她在片段中模仿當年MV的情節扮撥電話。而她留言表示：「Aqua提提大家Barbie 世界已在四周圍推出。」至於另一成員就留言指《Barbie Girl》新混音版亦已推出。

《Barbie Girl》於1997年推出並迅即紅遍全球，就連Barbie的玩具商Mattel亦嘗試告他們侵權，後來官司被撤銷。可惜《Barbie Girl》未能令Aqua繼續大紅大紫，2000年推出的第2張專輯《Aquarius》銷量慘敗。翌年，成員各奔前程作個人發展宣布樂隊解散，當時有傳是因為隊中3位成員Lene、Rene及Soren陷入三角戀而反面導致散Band，更有指Lene曾與Rene拍拖及後背男友與另一隊友Soren偷食。直至2007年，他們重組並一同舉行巡唱。

另方面，隨着《Barbie》上映，最近有國際時尚雜誌亦與一國際品牌及Barbie合作，將群星化身成Barbie打扮，其中包括戴妃、湯告魯斯、里奧勒度狄卡比奧、畢彼特、Lady GaGa、珍妮花露柏絲、Rihanna及Gisele Bundchen等。