MIRROR+︱姜濤被篤爆有嬰兒肥　AL灌魚肝油冇扭擰

人氣男隊MIRROR昨晚推出節目《全星暑假MIRROR+》，12子發揮渾身解數玩遊戲娛賓，最搞笑是分開兩隊找來姜濤及Anson Lo（盧瀚霆）「鬥湊B」，工作人員邀請兩位素人BB，要他們鬥快爬向終點等候的兩位人氣王。

聞得「BB」兩個英文字母，姜濤與Anson Lo即時心心眼，先是姜濤特意走向自己負責的 BB Anson「打招呼」，出動食物及汽球等成功吸引對方注意，事後又貪心去撩Anson Lo負責的BB Elly，搞到Anson Lo「呷醋」指姜濤出茅招，且即時「宣示主權」！而在場有粉絲買姜濤勝出，問到原因時，該粉絲竟說：「因為佢有嬰兒肥，應該叻氹B。」

比賽開始時，MIRROR其他成員包括Edan及Jer等，紛紛走近「跑道」撩BB，姜濤更「紆尊降貴」爬行去氹Anson，但說時遲那時快，Anson Lo負責的Elly原來根行已識行，一支箭衝向Anson Lo，Anson Lo見狀一臉慈父相抱起對方，認真Sweet爆！

另外，眾成員「掟波揀飲品」時，Anson Lo兩次被迫要飲腥味十足的魚肝油，搞到他苦不堪言，其後在「辨別真蛋糕」時又揀中「真·遙控器」，事後要作勢咬食，場面搞笑。