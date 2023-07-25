陳綺貞走出舊愛陰霾　在台首度公開亮相

台灣「文青女神」陳綺貞，自今年6月12日被交往18年嘅舊愛兼經理人公司老闆鍾成虎，喺社交網「毀滅式」發文怒指「雙面人」後沉寂至今，終於在台灣首度公開露面，並喺音樂會上獻唱新歌《只是孩子》外，天團五月天嘅Bass手瑪莎亦驚喜現身助陣為女神彈奏結他，精彩演出令人聽出耳油。

自6月初被舊愛「毀滅式」發言後就潛水至今嘅陳綺貞，音樂會上以全黑造型登場，並為粉絲帶嚟一系列關於夏天浪漫嘅飲歌，聽得歌迷如癡如醉外，陳綺貞亦分享道25年前發行嘅首張唱片中，有一首歌名就係叫《孩子》：「當年聽《孩子》的孩子們，後來長大成他們自己想變成的大人，有些沒有，有一些不想長大還一樣只是孩子，我為了這些各式各樣的孩子，寫了一首2023年版的《孩子》。」

另外，向來鍾意自嘲「女神經病」嘅陳綺貞，更喺台上笑稱自己已經從神經病院老師升呢做院長，而好友瑪莎亦相當配合，甫出場即嗌：「院長好」，不過瑪莎對於出場介紹就明顯耿耿於懷，特別係「廢話連篇」部分，原嚟陳綺貞介紹佢道：「他小時候個性很內向，也不愛說話、喜歡鬧彆扭，結果長大變得很奔放，很會說一些有意義的垃圾話。」對此，瑪莎則回應道：「我每次講出來的話都是誠心誠意，但不曉得為何有人覺得我講的是垃圾話！」並笑翻陳綺貞道：「其實台下你也蠻垃圾的。」深厚感情不言而喻。