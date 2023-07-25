五月天自嘲係放蕩兄弟　默契只有24秒？

台灣一連兩晚超犀利趴音樂盛事，第二晚除有天團五月天繼壓軸登場，還有樂團告五人、陳綺貞、HUSH、傻子與白痴、魏嘉瑩、冰球樂團、蕭秉治等。金曲歌王HUSH這次精選「From HUSH」演唱會精華搬來超犀利趴舞台，更突發奇想將歌單全顛倒，以外界最認識他的創作《克卜勒》和《第三人稱》作為開場曲，他連貝斯手都復刻，力邀五月天瑪莎全程參與，他表示原本以為疫情對他沒有影響，發行新專輯後跑了很多宣傳，發現他很想念舞台也想念大家的尖叫聲，全場立刻熱烈尖叫回應，送給他。

陳綺貞孖五月天瑪莎交換樂器，由陳綺貞彈奏貝斯，瑪莎彈奏結他。從早忙到晚的瑪莎，最後回歸五月天團員身份，和團員再度說說唱唱，雖然五月天之前一晚笑稱出道24年，默契只有24秒，五人談笑風聲的好本事，一路加碼說唱超過90分鐘，歌迷聽得意猶未盡。他們今天繼續發揮絕佳默契，阿信頻頻問：「我們是……」台下用力大喊：「五月天」，團員笑虧阿信是要聽幾次，阿信解釋：「我怕沒背樂器出來大家不知我們是。」隨後他們自嘲：「我們是放浪兄弟，差一個字放蕩兄弟。」歌迷力拱跳舞，他們笑回：「仿冒品是不跳舞。」妙語如珠逗樂全場。

五月天演出有歡笑，也有溫馨感人，有位女歌迷點了《頑固》獻給正在對抗病魔的爸爸，她說爸爸很喜歡五月天，車上歌曲清單一定都有五月天的歌，今天全家一起來看超犀利趴，阿信鼓勵她說：「你是爸媽最傑出的作品。」五月天和歌迷的故事，怪獸也說雖然女兒詠詠現在還聽不懂，但未來會一個一個說給她聽。