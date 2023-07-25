中菜廳新開幕　最啱圍爐食

講到最適合開心Share而又老少咸宜的菜式，非中菜莫屬，無論是傳統或新派的點心小菜，大家一齊烚吓烚下的火鍋，又或是來自各省各地的菜系，相信都可讓各位相當滿意。

創意點心粵菜

朝早或午餐去酒樓飲茶食點心，似乎是很多香港人的習慣。太古新開的龍莊，融入新派點心和粵菜，一系列點心有香辣雞軟骨燒賣、蜆蚧魚肉燒賣、驢打滾和荷花酥等，小菜就有煙熏樟茶鴨、大吟釀煮花蛤、懷舊金沙腰潤、魚香原條荷蘭茄子和鵝醬羊架等選擇。因應新店開幕，由現時至9月20日，午市期間每枱可獲1客自選燒賣，2位起惠顧晚市，每枱送秘製椒麻帶子或燴軟腍牛面頰1客，每日限量供應，送完即止。

精緻淮揚菜

中國四大菜系之一的淮揚菜，注重刀工和食材鮮味，家上海剛於大圍開設新分店御‧家上海，除有招牌的鐵板灌湯生煎包、蜜汁脆鱔、淮鹽溏心燻蛋、蟹粉炒河蝦仁、鮑魚紅燒肉等菜式，分店特別推出多款限定美食，包括有八寶肉餅蒸膏蟹、酒糟蒸西湖白魚、香葱金錢肚拌香乾、茘枝蝦球和家上海冬蓉燒餅等，讓大家感受到全新的淮揚之味。

食火鍋歎點心

吃火鍋無分季節，邊等邊食最方便，由旺角搬遷至尖沙咀的滾得棧，新推原隻法國麵包蟹打造的番茄彩貝蟹湯，湯底加入新鮮麵包蟹，分外鮮味。此外，店子請來專業的點心師傅，為客人打造各款午市點心，包括脆炸墨蝦荔枝球、青芥脆蝦小漢堡、愛心白汁芝士蘑菇雞批、鮮上肉響鈴腸、高湯魚翅灌湯餃和鮮蝦炸雲吞等，這個7月新店有限時優惠，招牌番茄彩貝蟹湯推出優惠價，客人讚好餐廳專頁，午時時段以現金付款，享有全單88折。

高級川滬風味

上海菜融入不同地區的風格，川菜在本地亦有一定的人氣，尖沙咀新開的八十里以上海菜和川菜作主角，川菜部分經川菜名廚陳啟德師傅作顧問設計，樂山子龍鳳呈祥以辣子雞加入龍蝦變奏，更添口感，煙熏辣子通心鮮以櫸木煙熏白鱔，加添濃厚氣息。石鍋百年毛血旺選用鴨血、黃鱔和牛栢葉等材料製作，香辣富層次。想解辣，可選擇胭脂（玫瑰士多啤梨奶凍）或綠野仙蹤（火山綠豆沙），即時讓味蕾變得清新。