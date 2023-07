黃旼炫晒廣東話約定粉絲　姜敏赫李正信9.2麥花臣會港迷

韓國男子樂隊CNBLUE成員姜敏赫與李正信,將首次以2人形式來到香港舉行粉絲見面會,主辦昨日(24日)正式宣布《2023 KANG MIN HYUK x LEE JUNG SHIN FROM CNBLUE 'THE BUDDY'FAN MEETING IN HONG KONG》已落實於9月2日在旺角麥花臣場館舉行,票價分為1,588港元、1,188港元及888港元,將於8月4日公開發售。

今次是姜敏赫和李正信相隔多年再次來到香港,和一直支持他們的粉絲見面,為了感謝粉絲的支持,他們特別準備一系列豐富的粉絲福利,包括簽名會、歡送環節、親筆簽名海報和印製簽名小卡等,讓粉絲們留下難忘的回憶。

另一邊廂,男團NU'EST出身的男星黃旼炫早前宣布將於8月26日在澳門百老匯舞台舉行《2023 HWANG MIN HYUN MINI CONCERT IN MACAU》演唱會,他近日特別拍片跟粉絲打招呼,他表示正為演唱會努力準備中,希望能和大家一起創造更多美好的回憶,最後又用廣東話跟粉絲說:「約定你啊!」

主辦方亦公布豐富的粉絲福利,包括可以跟黃旼炫近距離接觸的簽名會、簽名寶麗來、簽名海報、歡送環節及限定小卡等,而演唱會門票已於今日(25日)公開發售。