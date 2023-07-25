黃旼炫晒廣東話約定粉絲　姜敏赫李正信9.2麥花臣會港迷

韓國男子樂隊CNBLUE成員姜敏赫與李正信，將首次以2人形式來到香港舉行粉絲見面會，主辦昨日（24日）正式宣布《2023 KANG MIN HYUK x LEE JUNG SHIN FROM CNBLUE 'THE BUDDY'FAN MEETING IN HONG KONG》已落實於9月2日在旺角麥花臣場館舉行，票價分為1,588港元、1,188港元及888港元，將於8月4日公開發售。

今次是姜敏赫和李正信相隔多年再次來到香港，和一直支持他們的粉絲見面，為了感謝粉絲的支持，他們特別準備一系列豐富的粉絲福利，包括簽名會、歡送環節、親筆簽名海報和印製簽名小卡等，讓粉絲們留下難忘的回憶。

另一邊廂，男團NU'EST出身的男星黃旼炫早前宣布將於8月26日在澳門百老匯舞台舉行《2023 HWANG MIN HYUN MINI CONCERT IN MACAU》演唱會，他近日特別拍片跟粉絲打招呼，他表示正為演唱會努力準備中，希望能和大家一起創造更多美好的回憶，最後又用廣東話跟粉絲說：「約定你啊！」

主辦方亦公布豐富的粉絲福利，包括可以跟黃旼炫近距離接觸的簽名會、簽名寶麗來、簽名海報、歡送環節及限定小卡等，而演唱會門票已於今日（25日）公開發售。