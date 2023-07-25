前女友爆被迫地下情　應智越疑出軌舞台劇演員

選秀真人騷《全民造星》參賽者感情生活多姿多采，不過同時亦被爆出唔少桃色緋聞，前年驚傳Jer@MIRROR同《全民造星IV》Alice搭上，更導致情變狠撇拍拖5年女友；《全民造星V》參賽者魏念恩（Nathan）前度自殺，及後被已故前女友親友踢爆分手後狂借錢，最後宣布退出決賽。今日（25日）靠《全》出身嘅歌手應智越（細貓），就傳出疑背模特兒女友Kero Lau，撻着舞台劇演員陳伊霖！

近日，Kero Lau發長文指自己同拍拖兩年半嘅圈中人分手，對方事業漸有起色：「我一直選擇當一個地下女友心甘情願…」其後她發現對方出軌，對象疑似係舞台劇合作對手，Kero Lau亦由從朋友口中得知「沒有與他同步」、「這兩年多我再多懶惰，也能負責我們之間多於一半的生活費，我是如何不上進？」最後Kero於7月中被分手，雖然曾希望對方回頭，亦希望等對方道歉：「但一直等不到，聽到的是一堆發條式的『對唔住囉』。最後我決定自我解脫，公開此事，不想自己回頭，亦不想他的鬼話變成大家眼中的真相。」

有指其男友就係細貓，今年6月佢演出舞台劇《得個夢、冇銀用》，同劇女主角為陳伊霖，加上Kero Lau發文後連隨貼出細貓新歌宣傳，其多位友人亦在留言區為佢打氣時，附上貓仔emoji，即令傳聞更加似層層。對於疑似出軌一事，細貓暫時未有任何回應。