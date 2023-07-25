同姐姐林夏薇有咀戲　周嘉洛突爆玩過姊弟戀

藝人林夏薇（薇薇）、周嘉洛和陳庭欣今日（25日）到柴灣出席無綫新劇《寵愛Pet Pet》宣傳活動，與戲中明星狗狗同場，場面熱鬧。玩遊戲時嘉洛更與狗狗們「爭寵」，瞓地扮死兼「畀Hand」，成功搶鏡。

談到首次與薇薇合作即要「談情」，嘉洛預告戲中有吻戲：「同薇薇就蜻蜓點水式。（淨係咀佢？）好似係，畀人錫另計，講晒出嚟你哋咪唔睇囉！」36歲的薇薇今次「奉旨」與27歲嘉洛發展姐弟戀，她坦言：「呢樣嘢我本身冇接觸過，拍嘅時候都有啲擔心，拍完就推翻晒固有嘅諗法，覺得年齡唔係問題。怪就怪嘉洛之前走嘅路線，呢套佢行偶像派㗎，畀機會佢啦。（有冇畀佢電親？）有。（鍾意咗佢？）我角色真係好鍾意佢嘅，戲外佢同樣好得人鍾意。」

問到嘉洛可有試過姐弟戀，他爽快地答：「點解冇試過？未試過姐弟戀嘅人生點叫做人生？（可以接受幾多年嘅差距？） 10年內啦，其實兩、三年左右可以，費事講到咁精準啫。（點解分手？）拍拖嘅嘢好難講，我哋唔好講到咁仔細喇！」他又大讚薇薇玩得，薇薇即「回敬」指嘉洛懂得照顧人及成熟，嘉洛答說：「好彩呢度樓底夠高，咁大頂高帽笠落嚟。」

至於今次與約20隻狗明星大演對手戲，嘉洛直言十分需要耐性：「有時啲嘢做出嚟，但明白嘅。」問到薇薇為何不讓自己3隻愛犬參與拍攝，她笑答：「搞唔掂佢哋，如果帶佢哋出嚟，真係佢哋lead住我。拍完戲返屋企，佢哋真係會呷醋，因為聞到我成身狗味。」