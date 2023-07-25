東冲有料到：令人難忘的小沙翁

提起沙翁，可別誤會是英國大文豪「莎翁」莎士比亞。其實沙翁是香港茶樓及茶餐廳曾經非常流行的甜品，以雞蛋、油及麵粉混合的麵團炸起後於外層灑上沙糖而成，外形「圓咕碌」，口感蓬鬆。今時今日在香港酒樓已經難得一見，反而在泰國曼谷卻可以品嘗得到。

話說重新開業的曼谷Intercontinental酒店，其歷史悠久的中菜廳亦經過翻新，並換了全新班底，當中的大廚邱師傅來自香港，曾在曼谷半島酒店主理中菜，之後轉到中國某大酒店工作，輾轉下又重投曼谷的懷抱。

現時酒店中菜廳於下午推出All You Can Eat點心，每位收費約一千多泰銖，提供多達20多款選項，除了沙翁及多款點心外，還有開胃小吃及主菜等選擇，最大賣點是這裏的A la carte Menu，例如有港式的肥燶叉燒及咕嚕肉等美食，可謂將港式美食帶到曼谷。

今時今日，曼谷開設了很多中菜廳，並請來不少港廚到此坐鎮，但礙於部分酒店的管理制度，令他們未能盡情發揮。但邱師傅可得到完全的自由度，除了沙翁，日後更陸續推出更多的港式甜品及美食，絕對拭目以待。

胡慧冲