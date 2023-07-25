楊洛婷暢遊杜拜　45度主題樂園大解放

熱愛旅遊的藝人楊洛婷（Rabeea），趁着放暑假，便帶同專程從溫哥華回港陪兩個孫過暑假的媽咪同埋囡囡Tanya、囝囝Tristan去暢遊杜拜，來一次三代同堂的開心假期，但今次她就拋低了老公Tim@Dear Jane，因為對方實在太忙。

Rabeea表示之前同小朋友去旅行都是自由行，所有事由她一腳踢，試過flight delay、不見行李、不見BB車，她笑說：「諗番起都仲有啲驚，所以今次我決定跟旅行團去親子遊杜拜，等專業嘅旅行社幫我哋安排酒店行程，輕輕鬆鬆咁出發。」首次去杜拜，在短短一星期就玩盡好多個不同景點，每個地方都令他們充滿驚喜！她說：「我媽咪好cute，回港前刻意努力減肥，叫我幫佢喺杜拜影多啲靚相，所以今次我pack咗好多matching嘅靚衫同泳衣幫小朋友同媽咪扮靚靚，啲相片同視頻出來的效果我哋好滿意，我哋好enjoy好寶貴嘅親子時間，原來參加親子旅行團係咁輕鬆自在，真係意想不到。」

杜拜好熱，幾乎日日都45度，好彩有好多有冷氣的大型Shopping Mall同遊樂場給他們暢遊，她說：「我哋去咗幾個啱啱開幕嘅主題樂園，有好多機動遊戲畀佢哋兩個玩，又有得接觸小動物，佢哋簡直開心到不得了。最難忘係同佢哋去沙漠坐四驅車同坐駱駝，刺激又新奇，絕對係好難忘嘅體驗。仲有因為我屋企本身係回教徒，今次有機會同小朋友一齊去回教廟，Tanya同Tristan仲着上咗伊斯蘭教服飾，對我來講此行真是別具意義!」