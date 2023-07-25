柯煒林力戰200磅演員　自認「淆底獸」驚睇恐怖片

電影《失衡凶間之惡念之最》由三個短篇組成，其中《死亡回憶》有一幕陳湛文、柯煒林及周祉君於片場一言不合，大打出手，雖然鏡頭前拳拳到肉，箍頸、揮拳樣樣齊，其實虛有其表。陳湛文笑說：「我哋呢場打戲唔使武指出手，其實我哋都錫住大家，打得好斯文，好似打啲細路仔交咁！」

周祉君笑言一見到柯煒林就好嬲，妒忌他戲中有一把長秀髮，自己卻超高髮線造型，還指着自己額頭扮嬲說：「點解我對佢有團怒火？睇吓，即刻比下去呀！」而另一場戲，柯煒林力戰逾200磅的士司機「肥哥」，二人扭打一團，他大力出拳打到對方身上，又嘗試推開對方都不成功，似乎很吃力。他說：「我冇乜打鬥戲經驗，多謝導演、武指教咗我好多嘢。最後，當『肥哥』責落我身上嘅時候，佢個頭好貼近我，呢個經歷幾有趣。不過只限拍攝效果，現實生活唔想有呢啲有趣經歷。」

對於拍攝恐怖懸疑戲，陳湛文表示非常喜歡看這類型電影：「心情畀個劇情吊住吊住，但你又想用腦估發生咩事，非常引人入勝。」周祉君認同：「我都好鍾意睇呢類電影，好想睇吓到底喺我哋身處嘅呢個社會入面，可以有幾咁扭曲，而又好吸引人嘅故事。」至於Man爆的柯煒林原來好驚睇恐怖片，更自認是「淆底獸」，今次拍攝可謂是挑戰他膽量。他說：「懸疑推理電影勉強OK！呢套戲先講咗結局，然後抽絲剝繭講返件事點發生。以前揭尾故類型嘅遊戲，我係全部唔敢玩。我淆底，我係淆底獸，我驚！」