墨國網紅Paulina Franco Lopez

網絡上嘅性感女網紅數之不盡，有人憑索樣成名，有人靠身材突圍，嚟自墨西哥嘅Paulina Franco Lopez就話，外在美固然重要，但係都唔夠乳溝、舞蹈同出位呢3樣元素咁吸睛，甚至話係網紅必勝術喎，你又點睇呢？

粉絲過百萬

自從社交網絡興起，男士們真係眼福不淺，睇靚女毋須再受地域限制，隨時隨地都可以接觸到唔同國家嘅頂級美女，小弟亦係受惠者，試問冇得上網嘅話，又點會畀我搵到嚟自墨西哥嘅Paulina Franco Lopez呢？

先介紹吓呢位中美洲女郎嘅來頭，佢本來係一位模特兒，曾為著名男士雜誌拍攝寫真兼做封面，因五官標致、身材火辣，引嚟唔少人嘅注意。到咗2019年底，佢開始經營社交帳號，頻頻向網友派福利，結果用咗3年幾時間，已經喺網絡收獲過百萬粉絲，其中Twitter帳號嘅追隨者超過100萬，IG嘅粉絲更高達218萬，可以話係名副其實嘅網紅！

事前做Research

查實喺模特兒界已有一定名氣嘅Paulina Franco Lopez，同其他模特兒一樣，好早就諗住進軍網紅，但就歎慢板，要做咗一排模特兒之後，先開設社交網，理由係想小心啲部署，唔想開壞個頭，畢竟有太多人做同樣嘅事。佢又話曾經有人提議放啲相上網，加埋設立OnlyFans帳號就可以，亦有人建議拍短片，但就極少人提供製作內容嘅方向。

為咗做好第一步，阿妹喺事前做晒Research，研究一眾網紅憑乜嘢吸到百萬粉絲，得出嘅結論係乳溝、舞蹈同出位。自此，Paulina Franco Lopez便以性感造型喺公眾場所大跳性感舞蹈，果真如佢所料一拍即紅，逢片必爆！雖然佢一進軍網紅界即獲得成功，但有樣嘢令佢好苦惱，就係每次拍片都要偷偷摸摸，真係辛苦晒！