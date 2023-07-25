與#MeToo醜聞多位主角有聯繫　王子被問到口啞啞

台灣藝人王子（邱勝翊）今日（25日）出席活動時，被問到佢日前入主女團選秀節目《未來少女》成為飛行導師，此舉被外界解讀為接棒黃子佼因陷#MeToo事件而請辭嘅主理人職位，佢即急急解釋兩者不相同：「我的工作像我之前當導師一樣，只是從1集變固定演出。我不是主持，主持對我來說是不一樣的領域，節目主持人是木木（台灣女星林葦妮）。」

面對黃子佼捲入性騷擾，佢直言「當然有點驚訝」，而佢過去同黃子佼太太孟耿如合作《死神少女》，日前有傳訊息祝福對方生日快樂：「她有回我謝謝。」至於黃子佼，王子則表示冇聯絡。

王子自《模范棒棒堂》出道，同黑人（陳建州）主持嘅《我愛黑澀會》係「同門電視節目」，今被問到大牙（周宜霈）指控黑人性騷擾，佢坦言有睇新聞：「我畢竟不是當事人，不知真實情況，而且現在進入法律程序，我在這邊不太方便說甚麼。」並表示當時冇耳聞類似事件，自己只係全心投入工作。

而另一#MeToo醜聞主角宥勝，過去同王子為同門藝人，談到網友爆料宥勝嘅性騷擾行徑，王子表示二人私下冇交集，唔多做回應。面對近日嘅＃MeToo風波，佢坦言心情沉重：「有些人在演藝圈表現挺優秀，我也不知怎麼說，全部都很意外，希望風雨趕快過去。」