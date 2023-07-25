面對各種困難同失敗，好多人都會變得意志消沉，咁點算好呀？AV業界資深人士神仙乙就表示解決方法有好多，好似喺日本AV界嘅「激勵系列」當中，一班秀色可餐又充滿同情心嘅女主角，見到男人冇晒鬥志，即刻用身體安慰對方，挑起佢哋嘅慾火之後進行床戰，喺雄風煥發之下，成個人立時精神晒又威猛晒！

激勵中佬

於片廠unfinished出品嘅《趕不上尾班車讓我留宿的前輩》一片中，寶田萌奈美雖然年紀輕輕，但已經係公司嘅資深員工，而健太郎就係人到中年，轉投到萌奈美公司嘅男同事。有一晚，佢哋參加同事嘅聯誼聚會，飲酒作樂到夜深，健太郎因為錯過尾班車而徬徨，幸得萌奈美招呼佢返香閨過夜。入到屋之後，健太郎就眼濕濕，話自己冇用又溝唔到女，萌奈美見到佢咁可憐，不禁生起同情心，決定開放對I奶任其玩弄，之後仲上床激戰，以身體激勵呢位中佬。

失戀尋慰藉

喺S1推出嘅《接吻與SEX的美妙講課》入面，雖然光頭仔小丸奇貌不揚又怕醜內向，但係又畀佢結識到女朋友，可惜呢段感情快嚟快去，失戀之後搞到成個人冇晒心機，呢個時候父母更撇低佢去旅行，不過就請咗宮城理惠呢位家務助理照顧佢。理惠唔單止靚女又好波，仲極富同情心，見小丸咁失落，就主動錫吓佢攬吓佢，仲剝衫教小丸點樣喺床上取悅女仔，就喺咁，呢幾日兩人喺屋企瘋狂演練各種床上玩法。

貼心經理人

片廠Deep's製作嘅《她讓我為決賽的比分中出》，講述日向由良係一支年輕人籃球隊嘅經理人，唔單止處理隊中嘅大小事務，仲相當關心各隊員嘅表現，一旦有隊員因為輸波而冇晒精神，由良就會同佢床戰重振雄心！如有隊員因為身體出現痠痛，佢亦會幫佢哋推油按摩兼肉體交流。而進行大型比賽時，由良更加會用身體一次過慰藉眾多隊員，令佢哋放鬆心情兼激發士氣，認真夠貼心呀！

簡評

男人安慰女仔，費盡百般心思，但係女仔要激起男人嘅鬥志同勇氣，就簡單到不得了，參考一下今日本仙為大家介紹嘅AV作品就得喇！當中本仙最鍾意寶田萌奈美主演嘅《趕不上尾班車讓我留宿的前輩》，因為萌奈美心口對I奶又大又靚又天然，本身已經夠晒睇頭，更重要嘅係萌奈美嘅床上動作夠晒溫柔，令人睇到窩心又舒暢。