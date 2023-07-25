劉青雲否認六千萬物業贈太太：襪就有

藝人劉青雲、古天樂、郭富城、方中信、陳國邦等晚上出席主演電影《掃毒3 : 人在天涯》首映禮。青雲被問到充滿氣場的霸氣造型，他笑說：「接嗰陣唔知咁狂野，個造型一直keep到依家。」

古天樂早前獲紐約亞洲電影節頒發最高榮譽「亞洲影壇非凡貢獻大獎」，以表揚他多年來於亞洲影壇作出的貢獻，他說：「好開心，喺外地攞獎得到認同，係好大嘅鼓舞。」講到他暑假有另一套電影《暗殺風暴》上映，可擔心分薄票房？他說：「呢啲唔係我去考慮，同埋兩套戲都好唔同，嗰套直情要毁容。」

最近在澳門舉行巡迴演唱的郭富城被問到可擔心「中招」影響演出？他說「冇得擔心咁多，都打咗針，同埋唔通戴住口罩見大家咩，依家大家都唔戴口罩，希望冇事啦，澳門仲有兩場就完成。」城城又覺得今次與古仔、青雲3人首次合作是男人的浪漫。

青雲講到最近在日本旅行被網民野生捕獲，網民並大讚郭藹明少女味十足？他笑說：「咁都見到佢係少女，我哋戴晒帽、戴晒口罩喎。」講到郭藹明最近以首置名義斥資6,488萬元購入貝沙灣一個連車位的單位，問到是否交由太太打理物業，他笑說：「係咩，唔知喎，襪就有，物業就冇。（送樓畀太太？）送對襪畀佢，物輕情意重。（畀好多家用太太？）我返去了解下件事先。」城城則說：「證明佢係好男人，結咗婚冇辦法。（你有冇送樓畀太太？）我送張戲飛畀佢。」