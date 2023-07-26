【是日通勝】

農曆六月初九

癸卯年 己未月 乙酉日

吉時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、下午3時至5時

凶時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午5時至7時

宜：大事勿用

忌：栽種、針灸

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：10、32、39

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：對伴侶要多包容，咄咄逼人會令對方討厭。

金牛座：事業運稍遜，宜安守本分，切忌越俎代庖。

雙子座：財運極好，但要保持低調，以免惹人眼紅。

巨蟹座：勉強無幸福，勿在不對的人身上浪費青春。

獅子座：做事要有交帶，缺乏溝通易令人產生誤會。

處女座：好人唔怕做，自私自利會令好運離你而去！

天秤座：幸運指數居首位，事業受惠，易取得佳績。

天蠍座：謹守崗位，做好本分，就會看到成功希望。

人馬座：心態樂觀積極，易惹人好感，可帶來好運。

山羊座：有必要檢討理財策略，以免招致金錢損失。

水瓶座：工作運稍遜，業績比預期差，內心感無奈。

雙魚座：迎來風平浪靜的一天，要懂得感恩和知足。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）雞 正財旺

（跌）兔 心情差

鼠：話頭醒尾，靈感不斷，工作效率超高。

牛：身邊出現條件不錯的異性，可放膽交往。

虎：內心壓力大，易因急躁引起人事問題。

兔：是日沖煞，心理包袱大，做事綁手綁腳。

龍：信心滿滿，面對競爭壓力也毫無懼色。

蛇：吉星高照，生活稱心，事業衝上高峰。

馬：運勢平順，肯付出努力將有理想回報。

羊：人緣一般，要明哲保身，高調易惹禍。

猴：事業旺，時間安排妥當，表現受肯定。

雞：正財運佳，有利做生意，開單冇難度！

狗：運勢滑落，無精打采，做事易不經大腦。

豬：健康是財富，小心飲食，慎防病從口入。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

肖兔者之姻緣錦囊

‧戀愛特色

絕大部分肖兔者外表均成熟大方，談吐得體，但在談情說愛時，顯得有點傻氣，令人有時哭笑不得。對於伴侶也相當依賴，談戀愛時會以對方為重，喜歡依偎在一起，享受被照顧的感覺。整體來說，肖兔者是可愛的情人，話題很多，注重生活情趣，感情要好時能帶給伴侶很大的快樂。

然而，肖兔者在感情生活上較易出現糾纏不清的關係。所謂事出有因，第一，年生地支為卯，乃四正桃花之一，異性緣相對較重；第二，享受拍拖生活，很容易投入一段感情；第三，善變又舉棋不定，如果同時出現不同的合眼緣對象，會拿不定主意。

心智成熟的肖兔者當然不會讓自己陷入這個境地，但有部分確實會被冠上「見異思遷」之罪名，或者把關係弄得愈來愈複雜，拖拖拉拉也做不了最終決定。其實肖兔者並非寡情薄倖之人，對家庭生活也充滿期盼，只是年輕時常因感情太豐富以及貪新鮮之過而難有穩定的感情。若肖兔者要在姻緣路上修成正果，首先要學懂收放感情；若未能確定眼前人是否真正的終身伴侶，便不要輕言許下承諾，以免誤己誤人。

‧男性貼士

溫柔及細心往往是他們的「必殺技」，會盡力保護情人，一旦建立家庭以後更是典型的「住家男人」。不過肖兔男性要注意蜜月期過後，與伴侶仍要保持足夠溝通，否則容易造成隔閡。

‧女性貼士

不一定追求英俊高大之異性作伴侶，但相當注重儀表，衣着或儀容太隨便的人很難討她們的歡心。另外，肖兔女性對家居布置也有較高要求；不論是同居或結婚，一個理想的安樂窩能令她們更投入地發展一段感情。