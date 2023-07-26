星玄︱鄧麗欣自爆Cookies獲邀合作　有望集齊「九餅 」復出？

今日係7月26日，農曆六月初九，宜大事勿用，如果重要野就唔好今日做喇，留番下次先啦。最旺生肖係雞，屬雞嘅各位朋友，今日正財運佳，有利於做生意，有自己生意嘅朋友，今日啲客一定源源不絕。屬雞嘅范冰冰一向都有直播帶貨，雖然佢早年爆出逃稅風波重創事業，搞到喺內地畀人封殺幾年，但係近半年佢開始復出，唔單只演出韓劇《Insider》，更加於5月尾出席康城影展行紅地氈，同時亦有回歸帶貨，今日財運咁好，直播帶貨有可能會破銷售額呢。至於屬龍同蛇嘅朋友，今日吉星高照，信心爆棚，面對競爭壓力也毫無懼色，甚至係事業方面，會衝上高峰。

今日嘅幸運之星係天秤座，幸運指數極高，有助事業受惠，容易取得佳績。鄧麗欣Stephy就係天秤座喇，近年嘅佢多咗拍戲同拍劇，喺電影《12日》中嘅演出畀網民大讚高水準。上年佢有份出演嘅電影仲成為本地最賣座嘅華語喜劇電影，近日更承認有人邀請Cookies成員演出，但佢坦然機會不大，始終大部分成員都已經有家庭，不過粉絲都希望「九餅」可以再次合體嘅。今日雙子座財運都唔錯，容易吸金，不妨試下投資。