療情傷「聊」出愛火︱曾樂彤日本洩蜜　秘戀鏡仔御用監製

英皇小花曾樂彤暗撻人氣男團MIRROR御用音樂監製、連詩雅舊愛徐浩（Terry），雙方發展地下情兩年多，去年底更秘密飛往日本預支蜜月！2人甜蜜蜜，忍不住在網上洩「蜜」，連一班「鏡仔」私底下亦以「阿嫂」來稱呼曾樂彤。

當年以組合V出道的徐浩（Terry），早已退居幕後從事作曲和編曲，近年因成為「MIRROR御用監製」而聲名大噪。他憑着音樂才華，曾迷倒女星連詩雅，雙方拍拖3年多，至2020年分手收場。而曾樂彤早年加盟英皇，由KOL轉型做歌手，曾和90後演員游學修拍拖，可惜相戀只有一年就玩完。兩年前，曾樂彤推出歌曲《躲不開的一課》，該曲正是由Terry作曲，當時他們不約而同經歷情傷，因合作互相傾訴而暗生情愫，但擔心戀情見光死，故協議低調處理感情事。

撐枱腳被出賣

雖然一直低調談情，但他們的親密關係在工作夥伴間已是公開秘密，尤其近年Terry與MIRROR合作無間，一班「鏡仔」都知道「阿嫂」的存在，而曾樂彤亦經常與Terry糖黐豆參加同門蔡卓妍及容祖兒的閨蜜聚會。據知兩人去年底飛日本旅行，但一如其他秘密情侶，刻意各自出Post，又偽裝是不同日子出發，但仔細翻查雙方社交網，就發現他們到訪的景點一樣，先是在富士山下漫步，又到咖啡店撐枱腳，雖然各自上載獨照，但就被枱上的咖啡杯及身後景物「出賣」。

今年5月，Terry在ViuTV《CHILL CLUB推介榜年度推介22/23》獲頒作曲人獎，當時他在台上哽咽及公開多謝女友：「多謝女朋友，因為我喺屋企寫唔到歌嘅時候，我都話呢次唔掂，但佢會鼓勵我：『冇可能，你係最叻，你一定寫到。』」雖然沒有公開女友身份，但曾樂彤聽到這番愛的宣言已冧到暈。

Terry本月24號生日，因為有份參與Anson Lo的4場個人演唱會，所以要在工作中度過生日，幸好女友曾樂彤相當識做！Terry當晚完騷後，曾在社交網限時動態上載慶生照，當中見到迷你蛋糕上插有「Happy Birthday」祝賀牌，他更在發文中加上心心表情符號，相信是因為女友半夜為他慶祝，甜到入心！

Anson Lo開騷 唔再做喊包

徐浩有份參與的Anson Lo個人演唱會，今晚（26日）進行尾場演出。Anson Lo每晚都要求做到最完美，坦言第一場最為感觸，第二場堅強起來，沒有再喊，並邀請了樂隊Dear Jane（DJ）擔任表演嘉賓，合唱Rock版《MONEY》。Anson Lo笑言如果不是跟DJ合作，應該很難有機會看到「Rock Lo」的出現，而DJ主音Tim則笑說：「我哋收到你嘅合作邀請後，都一度有『我哋係咪要跳舞？』呢個諗法。」