星星講醫D︱葉璇大爆一線男星有口臭？口臭問題點解決

正所謂情到濃時Kiss Kiss Kiss，談戀愛親熱有錫錫當然是理所當然的事，連藝人拍劇拍戲時也會有不少的親熱情節，當二人需要投入感情時，但發現對方有口臭問題，真是十分尷尬，難以想像到底要不要錫！

43歲女星葉璇曾經在內地節目《辣媽學院》大爆有位一線男明星有口臭問題，她指該男星的口臭味道非常重，導致她每一次也會請助理拿口香糖給對方，誰知剛開始時對方不想吃，最後要逼他吃，不然沒辦法拍攝，事件一出，不少網民也猜該男星是誰，引起熱論！網民總合多條線索，猜這位一線男星是林心如的老公霍建華！

藝人拍劇有口臭問題當然十分尷尬，好影響藝人的自身形象，甚至影響到他人，難怪藝人這般注重口臭問題，不過除了藝人應注重口臭問題外，平常人有口臭問題也應治理，到底點解會有口臭呢？今集青春少女鍾詠瑤（Yucca），同註冊中醫師蔡梓銘，講解點解會有口臭同點樣可以改善口臭問題！

蔡醫師指濕熱很重身體內的能量很多，很容易令身體內的壞毒素排出，造成口臭問題，同時間長期有便秘問題也會造成口臭，大家可以先用鐵匙來測試自己有否口臭，若真的有口臭，可以如何改善？一齊嚟睇《星星講醫D》聽吓蔡醫師點講！