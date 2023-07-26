新片入圍威尼斯影展爭影后　愛瑪史東預計因演員罷工而缺席

國際影壇盛事、《第80屆威尼斯電影節》將於下月底舉行，而入圍名單昨日公布。今屆有多部荷里活電影入圍「主競賽單元」角逐金獅獎。

23部入圍「主競賽單元」的電影之中有多部屬荷里活作品，其中包括畢利谷巴（Bradley Cooper）主演的傳記片《Maestro 》以及金像影后愛瑪史東（Emma Stone）主演的新作《Poor Things》等。此外，美國女導演蘇菲亞哥普拉（Sofia Coppola）的貓王遺孀傳記片《Priscilla》亦有入圍爭獎。雖然今屆有多部荷里活影星主演的電影參與，不過由於目前美國演員工會正在舉行大罷工，所以暫時未知工會能否通融眾星下月出席電影節。原定開幕電影是美國女星Zendaya主演的新作《挑戰者》（Challengers），就因為工潮影響而押後上映，最終開幕電影改由意大利電影《Comandante》取代，該片亦入圍「主競賽單元」。

至於亞洲電影方面，日本導演濱口龍介執導的新作《惡魔不存在》就入圍「主競賽單元」爭獎。不過今屆沒有華語片入圍「主競賽單元」，只有少數華語片於電影節亮相，其中包括上月離世的西藏導演萬瑪才旦遺作《雪豹》就入圍「特別展映單元」。而「國際影評人周」單元方面，台灣男星李鴻其首次執導的新作《愛是一把槍》亦有入圍。雖然華語片欠奉，但今屆除了有舒淇任「主競賽單元」評審成員之外，梁朝偉亦是今屆終身成就獎得主。

另方面，3位爭議性導演法國導演洛比桑、波蘭斯基（Roman Polanski）以及活地亞倫（Woody Allen）亦有新作入圍今年電影節， 對3位先後被捲入性醜聞的大導演有新作入圍，威尼斯電影節的藝術總監Alberto Barbera昨日受訪時就表明自己睇唔出有問題：「我係電影節總監唔係法官。我係以影片嘅藝術質素嚟判斷（入圍電影）。」