「營」造假期　多元玩樂燃燒夏日

辛苦搵嚟除了自在食，都志在玩，加上小朋友開始放暑假，都是時候諗定放假去邊玩。要論舒服又多元的親子活動，在室內且一次滿足你多個願望的地方絕對值得擁有名字，無靈感？不如考慮下以下兩個期間限定「營」啦！

【環保「鯊」灘玩樂營】

今個夏天真是相當的熱辣辣，極高溫的天氣預示着環境保育的刻不容緩，由即日至8月27日，馬鞍山MOSTown新港城中心變身為「最GREEN『鯊』灘玩樂營！」，聯乘超人氣台灣原創插畫「鯊魚先生MR.SHARK」及「海塑基金會」（A Plastic Ocean Foundation）為大家帶來一系列集保育及玩樂於一身的體驗活動，其中包括7米高動感海洋滑梯及波波池、10米長飛索以及4大最Chill-lax「鯊」灘打卡區等。在場內L3活動區更有與「珊瑚學院」攜手合作舉行的「『最』值得珍惜的海洋資源 - 香港珍貴珊瑚展」，在展內不但會展出10件香港海域珍貴珊瑚標本，更可透過顯微鏡觀賞首次於商場展出的「鹿角珊瑚胚胎」及1星期大的珊瑚骨，會員更可參加期間限定導賞團，聽專業導賞員講解各珍貴展品及保育資訊，除此之外場內更特設親子環保工作坊，參加者可親手製作「動能船」，學習源頭減廢的環保概念，同時學習背後的浮力原理，節目超豐富。

【高空攝影夏令營】

想站在高處飽覽美景不一定要上山嘅，去天際100香港觀景台亦可以。由即日至9月6日場內還呈獻「天際至Chill攝影夏令營」活動，特設全新7大打卡布置，包括以夢幻天空為主題設計的造型椅，如白雲、彩虹、星星和月亮等，以及以山系主題布置的露營車連露營帳幕、望遠鏡及降落傘等三個打卡點，一次感受兩個截然不同的高空氛圍。另外活動期間更設有獎品豐富的「夏日至 FUN 夾娃娃機」，逢星期六及星期日還有「週末夏日祭」表演活動，齊集文化、家庭樂、攝影、消暑飲品等元素，精彩浪接浪。一場嚟到，各位攝影愛好者不妨可以參加埋其舉辦的「sky100 攝影比賽 2023」，比賽分4個參賽組別，得獎者有機會贏取總值超過港幣6萬元豐富獎品，大家萬勿錯過！