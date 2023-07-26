怒轟「姦夫」誹謗　廣末涼子前夫發長文否認收錢

43歲日本女星廣末涼子因出軌名廚鳥羽周作，導致事業與婚姻玩完，日前公布與第二任丈夫Candle JUNE正式離婚。沉默3天，Candle JUNE透過律師在官網發表近6000字的長文聲明，強調一切以孩子優先，全面接受前妻提出的離婚條件，並否認外傳獲巨額「分手費」。同時，他又再度怒轟「姦夫」鳥羽毫無謝罪之意，但為了讓風波盡早落幕，避免小孩再受紛擾，因此不會向對方索償。

廣末於本周日(23日)透過事務所宣布離婚，表示之後會如常與子女生活，並沒有提到贍養費和財產分配。前夫Candle JUNE在聲明中表示，夫妻協議離婚期間，他長達2個月無法正常和女子互動，以孩子為重的他，希望盡快解決夫妻問題，讓孩子早日重過平穩的生活，故除了與孩子的會面權之外，全面接受廣末涼子提出的離婚條件，也沒有向她提出任何金錢要求。

此外，他又炮轟「姦夫」鳥羽至今沒有親自道歉，更在周刊上發表涉及誹謗他的言論，但他不想有違當日舉行記者會的原意，故一直啞忍。而在雙方透過律師溝通的過程中，他也感受不到對方的誠意，但為讓風波盡快平息，加上不想被外界認為他是為了金錢而糾纏對方，因此不會向鳥羽提出索償。