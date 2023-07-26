【簡潔生活學】實踐環保減碳生活

近年最矚目的大圍全新商場，終於在上周六開幕，見新聞報道外，也有不少網紅拍片介紹，畫面只見人山人海，食肆擠滿人龍，是近幾年罕見的熱鬧景象。相信這個商場的落成，會刺激本地市民及遊客消費。

說起消費，其實全球都鼓吹「綠色消費」與「減碳生活」，希望透過節能節約，減少對地球環境造成傷害，但每個人都有或多或少的物欲，要做到百分百綠色消費與減碳生活絕對不容易，例如為節能 30多度大熱天時不開冷氣，（非常佩服前天文台台長～），這是個極大挑戰，但我們可以換個方法，或由小做起，例如日間到商場逛逛、看電影，或者到圖書館看書歎冷氣，都是個很好解暑方法，將開冷氣的時間推遲到睡眠時間。

於我而言，夏日的「減碳生活」，莫過於進行水上活動，一來運動有益身心，陽光下浸浸海水，心情特別好。由於運動時會排走水分，所以我必定自備水樽/水壺補充水分，也有準備手巾仔抹汗，減少用紙巾。

至於綠色消費，最基本當然是購物前想清楚，看看真的需要才買，也會採用「一入一出」方式； 在選購物品，首選對環境友好的產品，例如：純天然、有機、低污染、未經動物測試，甚至是回收物料再造等。早前，我就參加了一個名為「Project Upcycling升級再造大行動」，由時裝設計師Ferrando幫我將兩件舊衣服改造成一條非常漂亮的「新裙子」，在合作過程非常愉快，重點是這個項目很有意思，因為經過設計師的巧手，讓舊衣服得以重生，以行動告訴大家很多物件其實也有永續的可能性，支持環保，有心永不怕遲。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務網站創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師