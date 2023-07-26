李玟喪禮扶靈名單曝光　甄妮姚謙負責送別

樂壇華語天后李玟（CoCo）二家姐李思林公布妹妹喪禮事宜，指CoCo於2023年7月5日在香港瑪麗醫院逝世，享年48歲，遺體奉移香港殯儀館治喪，謹擇2023年7月31日(星期一)下午4時於該館一樓大禮堂設靈，翌日公曆2023年8月1日(星期二)上午10時30分大殮隨即辭靈出殯 。謹定於7月31日（星期一)下午4時至6時 (非公開追思會)，6時至晚上10時於該館一樓大禮堂供歌迷拜祭喪禮。大會由7月31日下午4時至晚上7時及8月1日上午9時30分至10時30分於官方影片頻道進行直播，一樓大禮堂內禁止拍攝。

李玟喪禮扶靈有8位，包括： 何錦麟Billy Ho（姊夫）、姚謙 Chien Yao（音樂上的伯樂）、甄妮 Jenny Tseng（尊敬的前輩)、Jonathan Serbin（華納音樂高層)、彭文慧 Lily Pang（30多年摰友）、楊楊 Yang Yang（主持人、資深歌迷）、李百敏 Grace P. Lee, Ph.D., J.D.（三藩市中學同學）及馮余慕莊 Colleen Yu Fung（生前好友）。