魏浚笙化妝品入眼發炎　胃酸倒流要改善飲食習慣

男神魏浚笙（Jeffrey）今日（26日）出席慈善活動時眼腫腫，出現大細眼，表示早前為新戲開工，化特效妝時不慎化妝品入眼發炎，左眼生眼挑針，問有否阻礙拍攝工作？他笑言：「我會撐大少少眼，我走去健身出身汗，好似消腫咗少少。」又透露有胃酸倒流問題，要改變一下飲食習慣。他近日亦潮玩AI Apps，覺得自己變了「周杰倫」好搞笑，他最鍾意自己留鬍鬚的造型，笑言想過幾年後一嘗留鬚滋味，問是否想添男人味？他覺得隨年紀變化想有不同造型，想變大個仔。

跳唱歌手陳毅燊（ANSONBEAN）今日亦帶病在身，表示近日敏感不適，鼻敏感、氣管收縮兼「標眼水」，但仍頂硬上演唱，他稱可能因為搬屋製造塵埃致敏。

雲浩影今年第二首派台新歌《無以名狀的痛》今日推出，透露新歌是一首慘情歌，將今年不開心的情緒投射在歌曲當中：「今年頒獎禮攞完新人獎後有啲迷茫，唔知點突破，鑽牛角尖，維持一段長時間。」聽Demo時愈聽愈不開心，提醒大家要聽聽其他歌作中和。其新歌的Poster造型若隱若現，她稱想營造刮痧時的痛，沒有特別諗性感與否，算是小突破。提到情緒低落時，感覺抑壓，需要接受心理輔導，毋需食藥，問到男友有否開解？她說：「唔鍾意將負面能量散播，想一齊時開心Enjoy。（點氹番你？）帶我食好嘢。」近日獲網民讚是「最佳女友」，她隨即向男友派定心丸：「同佢相處咗一段時間，佢見過我卸妝個樣，有啲關卡都過咗，大家相處舒服，雖然自己有小脾氣，但我都覺得自己係最佳女友，會體貼夾餸，好錫男友，要叫佢珍惜我。」