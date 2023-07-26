楊千嬅過大海追星被認出搲合照　囝囝發脾氣揼地走人　

近期忙緊巡迴演出嘅歌手楊千嬅，可以話係話題滿滿，先係舞台服飾造成全城熱話，後有場地衞生及安檢不足等問題傳出，雖然演唱會風波不斷，不過就無阻楊千嬅嘅追星雅興，日前（23日）更被網友野生捕捉到佢同囝囝Torres過大海追星睇騷。

原嚟當日適逢天王郭富城舉辦演唱會，而楊千嬅就趁放假時間帶埋囝囝Torres一齊過大海睇騷，不過喺離場時就因為畀現場粉絲認出，紛紛上前集郵求合照外，亦有網友將巧遇楊千嬅拍片擺上網，並透露道：「看她帶着小朋友就不方便衝過去要合照了。千嬅周六深圳的演唱會看不清，昨晚運氣好到可以跟她面對面，開心呀！」

喺片中可見，街坊Look嘅楊千嬅打扮雖然低調，不過面對粉絲嘅熱情合照時，仍相當友善大方咁企定定任影唔嬲，而一旁着橙色衫嘅囝囝則皺晒眉，望落唔耐煩之餘，竟然當眾揼地喝道：「媽咪企好！」雖然成功引嚟媽咪楊千嬅嘅關注，但面對黐晒埋身等合照嘅粉絲，就顯得進退兩難相當無奈，囝囝Torres最後亦嬲到直接走人，對於囝囝嘅「憤怒」表現，亦引嚟唔少網友好奇問「係咪發脾氣？」而該名網友則回應道：「應該是有點累了，畢竟差不多11點了。」