破毒強人︱陳豪奸到出汁不寒而慄　蕭正楠奉旨唔交戲

陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛、張寶兒、蔣志光、朱智賢、郭柏妍及馬貫東等演出的無綫劇集《破毒強人》。在預告片中「視帝」陳豪有不少特寫鏡頭均展現功架，其中一個咧嘴大笑表情更讓人不寒而慄。造型方面，頹廢造型帶出新鮮感，他受訪時透露：「根據角色嘅複雜背景同身體退化嘅情況，今次大膽喺聲線度作出咗挑戰，包括對白節奏嘅快慢、高低音嘅平衡，同埋情緒波動時嘅變化等。自己年輕時，曾經長時間浸淫喺沙啞聲之中，所以呢份感覺都熟悉嘅。監製特別提醒我不要過分瘦削，佢話雖然係反派，但不能過分猙獰。」

蕭正楠劇中貫徹零表情演繹執法人員，更精心設計「意粉位」突顯：「今次個角色真係好難去捉點演，因為冇感覺、冇感情，基本上連驚同痛嘅感覺都冇，正常演員要交戲嘅位，我就要完全唔交戲；我同監製傾過，我哋覺得要做無感就做到底，所以我劇入面會貫徹『零表情』演技去到極致，所以主要只能喺啲細位度做工夫，好似服裝我揀全黑，生活細節度都加咗啲戲，有四、五場屋企食飯戲，我話既然佢食咩都冇感覺，畀好單一嘅嘢食就得，所以每次都係整蒜蓉意粉。」

至於，監製為蔣志光安排多場彈鋼琴戲，幾乎將老戲骨考起，Marco笑：「佢成日都會好緊張我啲劇嘅音樂造成點，會畀好多意見，佢為咗個角色，係咁瘋狂練彈琴練咗七、八首歌，佢係咁死練爛練，希望拍出嚟真實啲，佢仲話好多人都估唔到佢原來唔識彈琴。」