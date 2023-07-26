戴蘊慧移居杭州　豪宅有專屬練跑房極具氣派

已故著名歌唱老師戴思聰的女兒戴蘊慧，當年憑一曲《我係小忌廉》走紅，至今其歌聲仍令人津津樂道。雖然已是兩子之母兼榮升了嫲嫲，但美貌十年如一獲封「至索嫲嫲」美譽。養尊處優的她最近開設個人社交平台帳號，她自爆已移居杭州並公開當地寓所的豪華裝潢。

片中所見，她的大宅以白色為主調，設計走簡約風，相當舒適。客廳擺放了一張長梳化和一張單人梳化，尚有大量空位，空間感十足，十分闊落。長梳化後是飯廳，亦是她生活片中「老是常出現」的背景，更有一間房專門擺放跑步機，讓她可以隨時在家中運動。

此外，大廳中一盞歐式的大型吊燈甚有氣派，是她大約20年前在布拉格購入，由於極甚紀念價值，故她特意從香港親自「空運」到杭州。此外，電視機旁的中式傳統木櫃已陪伴了她20多年，念舊的她一直沿用。客廳兩旁除了擺放香薰蠟燭和乾花作為點綴外，牆上亦掛上復古畫作，高貴中帶點優雅，充滿了典雅氣派。

另外，寓所的窗台位置放了一個大寶箱，內裏裝滿了調味料、梅子醬、通心粉等。不過，最令人驚喜的是連她1990年推出的個人專輯也放在其中。另一邊的金屬抽屜櫃上，則擺滿家庭照片，十分溫馨。