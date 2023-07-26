被指同「劉馬車」拍過拖！鄧月平：都不是第一次食死貓

「宅男女神」鄧月平擁36F出眾身材，俘虜唔少粉絲嘅心，但係感情就未有着落，依家仲係單身，不過近日涉嫌非禮已獲准保釋嘅網絡紅人「劉馬車」劉駿軒，於社交網拍片自爆同鄧月平拍過拖，仲大晒合照，稱後悔冇好好珍惜對方，惹起網民震驚！對此，鄧月平亦發文回應：「馬車，多年不見！估不到你依然是個有創意力想像力的青年。希望你好好做人，遇上難題不要傷害自己傷害別人，盡量尋求信任的人幫助！大家都唔好笑馬車啦，另外平祝馬車你官司關關難過關關過，平有點忙，學咗一身好功夫可以保護好自己，勿念。勿念，不過原來我15歲時幾靚。」雖然鄧月平話啲相係15歲嗰陣影，不過劉馬車就指啲相係8年前影嘅，即係當時鄧月平已18歲。

之後鄧月平再發文話，疑回應劉馬車話：「夏日炎炎多喝水，小心中暑，出現幻覺。」再有網民問佢係咪真係同馬車拍過拖？佢就話：「都話夏日炎炎飲多啲水以防中暑出現幻覺。」亦有網友問佢會唔會告劉馬車誹謗，佢話：「入行數載，也不是第一次食死貓，這不是第一次也不會是最後一次，專心專注做好自己該做的工作和訓練，走好自己的路，能力範圍內可以幫人的還是會幫，這樣就夠。」睇嚟佢真係選擇硬食，了咗件事就算啦！