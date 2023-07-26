鈴木久留美　AKB新女王駕到

日本人氣女團AKB48成軍以來，一直都為大家帶來充滿青春活力嘅精彩歌舞演出，而當中有唔少秀色可餐嘅美少女成員更拍埋寫真，為觀眾帶來莫大眼福。最近又有一位成員進軍寫真界，佢就係鈴木久留美喇！

甜美好波

剛才提及到AKB48為我哋帶來好多靚女，當中有好多成員喺畢業之後，就會轉投到寫真界搵食，好似平嶋夏海、平田梨奈等，另外亦有現役成員換上泳衣拍寫真，就好似近期相當積極向大家展示其成熟一面嘅向井地美音咁，至於師妹鈴木久留美亦緊隨其後，展露一副好身材畀大家欣賞。

今年18歲嘅佢，面上散發出一股純真稚嫩嘅感覺，實在係人見人愛！而好多觀眾都估唔到嘅係，可愛又甜美嘅久留美原來係有料之人，從其水着寫真當中可以見到佢唔單止皮白肉嫩，而且仲身材婀娜，上圍對美乳目測至少有E Cup，絕對係分量十足，因而被封為「AKB48之新寫真女王」！

搶佔封面

久留美早喺2016年通過考核而成為AKB48第16期研究生，經過訓練之後，喺同年年尾成功擠身為正式成員。到近期，雖然佢決定入讀大學，但係一邊做藝能偶像一邊讀書都仲嫌唔夠忙，仲要發展埋寫真事業，盡情展露一副姣好身段畀大家欣賞。

阿妹表示拍寫真嘅原因，係因為好想學近期人氣勁升嘅HKT48成員田中美久，以及NMB48成員本鄉柚巴咁，能夠喺寫真界當中揚名立萬，佢亦直言會以佢哋作為目標去奮鬥！對於今年下半年嘅發展，久留美除咗以推出單曲為目標，亦表示好想多啲喺雜誌上出現，更加希望可以搶佔雜誌嘅封面位置添！

從鈴木久留美嘅社交網當中，可以留意到好多有關阿妹隨AKB48團體四圍表演嘅消息，而佢最近積極進軍寫真界，大家亦可以欣賞到部分寫真作品。

Profile

年齡：18歲

身高：5呎

三圍：34E-24-33