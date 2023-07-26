釗峰新歌MV曝光　女主角Hazel眼淚決堤

組合C AllStar成員梁釗峰今年重點推出音樂映像企劃「遺憾與遺憾之間的一切」的第2首派台歌《愛情難以許可我們回到當初（1717） 》，MV由19歲林熙彤（Hazel）與20歲何求演繹青蔥校園愛情故事，現場布置成中學校園，20多位「同學」慶祝畢業，互相在校服上寫留言和畫公仔、放紙炮，還手拖手跟着同學在走廊追逐，但鏡頭一轉，隔着大門飲泣，令人看得心痛。導演Cut機後，Hazel眼淚停不了，令何求和釗峰手足無措，只好陪在她身邊及遞上紙巾，導演Veronica見狀立即上前擁抱安撫，鏡頭內外都是愛。

釗峰說：「好開心喺一個咁靚嘅地方拍攝新歌MV，導演好厲害，搵到Hazel和何求演出，佢哋演得好好。」故事講何求在校園遭欺凌時遇到Hazel，因為並順序拍攝，何求應與Hazel不同階段的關係而演繹，尤其有幾場喊戲，每場情緒都要拿捏得準確。

釗峰坦言被Hazel之前所拍下的硬照吸引，他說：「佢對眼識演戲，會表達，令人好有感覺。」又讚與何求雖演戲年資淺但很懂事。他說：「我透過鏡頭睇佢哋演出，發現佢哋技術好成熟，無論面對機位、散發出嚟嘅感覺，好快到位，而且效果好青春，青春到有啲起雞皮。」

至於何求喊到眼腫，Hazel說：「最深刻係第一次聽劇本時我哋都喊，我忍唔住，好觸動到情緒。」何求說：「我見到佢喊，我又喊，打開咗個心扉。」Hazel笑問他：「你係咪中學有一段難忘嘅嘅愛情故事，所以喊得咁慘？」何求反擊：「我代入感比較強啫！你呢，你喊到好勁，係咪都有一段可歌可泣嘅愛情故事呢？」Hazel解釋：「作為演員好有想像力和代入感，加上導演講故事嘅時候好生動，令我好似睇戲咁，成個畫面都出晒嚟。」