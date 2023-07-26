林明禎「禎華遊」穿梭大街小巷　最愛酥皮蛋撻

馬來西亞女神林明禎應香港旅遊發展局之邀拍攝「禎華遊」宣傳香港，向旅客分享了對香港的鍾愛，尤其鍾情香港地道美食的她，走訪銅鑼灣一間茶餐廳點了酥皮蛋撻、奶茶、沙嗲牛丁及西多士等。她自爆最愛酥皮蛋撻：「嚟香港，唔食茶餐廳，就等於冇嚟過。所以茶餐廳係第一個必去嘅景點。」

她亦到了鴨脷洲街市及熟食市場，一嘗即買即煮即吃的新鮮海鮮，當店主拿起生猛的龍蝦時，明禎還被紮紮跳的龍蝦嚇了一跳。她說：「我最愛海鮮。香港啲海鮮非常有名，我哋特地去咗室內有冷氣嘅菜市場，裏面好特別，琳瑯滿目海鮮任你選，然後直接到樓上嘅餐廳烹調，又方便又新鮮又好吃。」用餐時，她與友人用戰鬥碗乾杯，實行以最地道的方式大吃大喝。

除了美食，明禎亦穿梭港九，遊覽早前港人合力投選、最推薦旅客的地方，例如享負盛名的旺角金魚街、油麻地的80年代廣東歌歌舞廳、滿布霓虹燈及傳統排檔的廟街夜市，其中在歌廳裏，她興之所至拿起咪高峰高歌，唱出至愛歌《我願意》，歌聲令在場的工作人員也即時心心眼。

明禎又到了中環欣賞維港夜景，並悄悄透露：「以前喺中環生活過，所以對呢個地方好有親切感。已經坐過4次中環摩天輪，每一次休息，一有時間想要放鬆，我就嚟坐坐摩天輪，看看夜景，然後就覺得整個人放鬆晒。」

經過這次拍攝，明禎指香港有更多好玩地方，讓她繼續探索：「今次有機會去到一啲更深入更地道嘅地區，驚覺原來香港仲有其他地方。多啲懷舊嘅感覺，似係細個時睇香港電影中會看到嘅畫面、可以親歷其境，係個很好嘅體驗，好有意義。」