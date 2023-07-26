網台前經理人阿晶驚傳死訊　千字遺言控訴自爆曾被恐嚇

網台前經理人阿晶（Jane），早前透過社交平台透露受抑鬱情緒病纏繞達4年，昨日更自爆吃了兩排安眠藥，雖然事後曾報平安，但今日驚傳離世消息。

Jane於2021年於網台離職，亦曾透露過遭舊愛強迫墮胎，惟當時已遭舊愛否認。昨日（25日）凌晨她上載了兩排安眠藥的相片，表示自己曾遭受恐嚇外，更寫下疑似遺言，當中表示：「明天會不會醒不知道，希望我可以一直睡到底。」、「我要走了，帶着決心。彩虹橋上見吧」、「不要打給我藥已下肚，願我不再受抑鬱的折磨」。

直到今日下午，Jane寫下預設的千字告別文，表示：「抑鬱症對我來說太難受了，基本上每天都是在黑暗中沉淪……從不要小朋友開始，我就被這個病纏上。活著對我來說狼狽不堪。」Jane又作出控訴並否認曾搶Job傳聞，表示：「那時候老闆哭著叫我留下來也是真的。你們覺得好笑好玩的story讓我承受了許多haters的攻擊，雖然只是網上的說話，但是卻令到我人生咁難行落去。」、「我只是實話說出了當時的狀況，不知道為什麼你們要這樣，真的好笑嗎？身為一個老闆要滅聲，就是打過來說在想劇本和歌威脅我讓轉移大眾的風向，這就是個有初心有夢想的平台要做的事嗎？」

Jane坦言不想再被這個病折磨，又叫大家不用搶救她：「讓我離開真的會舒服點。我也不想再背負莫須有的罪名了。我擁有的現在所有財產，麻煩君幫我提出來給我的家人。」她向疼愛的人交代後事安排，以及道歉自己自私地做上這個決定，最後寫了一句：「我愛你們。」其後網上傳出她的死訊。

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