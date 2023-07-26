古巨基應智越男男合唱走出情傷　意外發掘細貓演戲天賦

古巨基主理的《I Really Love To Sing》音樂企劃接近最終章，第9首跟應智越（細貓）合唱的《心跳回憶》已上架。基仔透露每次選歌時都會先徵詢合作歌手的意見，之後再與監製舒文想像歌曲重新編曲後的可能性：「細貓話佢好鍾意呢隻歌，我同舒老闆商量男男對唱，咩歌會有化學作用呢？最後的確覺得《心跳回憶》係可以有個特別嘅男男和音合唱版本。」

提到錄音趣事，基仔可用三個字形容：「好眼瞓！」他說：「因為好多晚都錄到好夜，所以我要喺度講聲，辛苦晒細貓。佢好努力，我同舒老闆又好襟『磨』，真係唔好意思，哈哈。」細貓隨即多謝基仔及舒文因為對歌曲有要求，所以自己亦很開心：「我嘅聲線同唱腔都幾獨特，未必個嗰觀眾都喜歡，所以古Sir（古巨基）同舒老闆都希望再發掘到我另一啲聲線，令觀眾容易啲接受。」基仔又說：「細貓係唱得好，好好，啲音準又係唔使擔心。不過我哋都係花咗時間去發掘另一種唱腔嘅可能性。」

問到錄音花多少個晚上，細貓憶述雖每一晚都錄到深晚，但十分開心：「一個月裏面，一個禮拜平均都兩、三日。」基仔聽到立即古Sir上身並計數：「有10幾日，有10幾晚！唔好意思真係搞到你。」細貓即謂經過基仔跟舒文的調教，發掘自己另一面：「後尾我再去錄自己歌嘅時候，其他監製都講我進步咗呀、唔同咗。喺應用聲音方面、演繹方面都唔同。都係經過舒老闆同古Sir教導，對我嚟講真係上咗好重要嘅一堂，同古Sir合作真係好開心！」

除發掘了細貓的歌唱技巧，基仔亦發掘了細貓的演戲天分，謂拍MV時，他特意坐在monitor前看細貓演內心戲：「真係呢，你真係要拍多啲戲！唔好嘥咗你嘅天賦，咁精湛嘅演技。我喺度呼籲各位導演，如果你哋有戲，真係要留意吓細貓，佢係好投入，尤其一啲感情戲上面，大家搵細貓拍戲呀。」細貓自言有用心了解劇本：「我幻想MV入面呢間屋，係人生嘅一個回憶，依家連睇到嘅機會都冇，再有啲情感投射落去，幻想緊呢間屋可能係同以前嘅愛人一齊住嘅時候係好快樂，一諗到會冇咗嘅時候，自己嘅情感就湧現。」除了劇本，他亦嘴嚼歌詞：「依家演繹個版本相對係釋懷咗嘅感覺，我自己代入去個感情未係完全釋懷到。」基仔即謂：「喺首歌裏面，一個未釋懷，同另一個釋懷咗嘅人嘅一個balance，即係我同你講：『釋懷啦。』」