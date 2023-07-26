COLLAR東京之旅　Candy玩機動遊戲失控大嗌

由人氣女團COLLAR首次全員到日本拍攝的全新團綜《全星暑假–全日制COLLAR學院》今晚（26日）首播，節目中她們會接受一系列「沉浸式玩樂學習」體驗，由朝到晚邊玩邊學，盡情釋放貪玩本性，呈現鏡頭背後最真一面，當中包括與日本另類女團交流、與相撲手角力、體驗日本瀑布修煉、挑戰水上樂園以及地獄式排舞訓練，見證首個日本攝製MV誕生。

今晚播出的第一集中，5位成員Day、Ivy、Candy、Winka及Marf率先來到東京，到達住宿的地方後就進行分房，其中只有Ivy舉手想一個人住，至於Day就剛好相反，她自言一定要跟別人同一間房，因為每朝起身都就要別人大力搖醒她，理由相當搞笑！之後她們便一一公開行李箱，Ivy相當齊整，可謂收納達人，Day就勁混亂，但她強調自己亂中有序，Winka竟然自備了一塊鏡免跟得人爭用。之後她們到食店內以日語點餐任食，但禁止講英文，輸得最多的就要接受大懲罰，最終Marf被罰戴假髮出街，隊員大讚她靚女似足瑪麗蓮夢露。

去到修行第一擊，細膽的Candy要學習變強，挑戰懷舊遊樂場機動遊戲，當她見到高速轉動的機動遊戲時已經眼濕濕兼露出驚恐的表情，不過當其他隊員玩完後，她決定鼓起勇氣跟大家玩一次。Candy全程大嗌，緊緊地捉實前面的扶手，全身害怕得縮起來兼低下頭，把頭挨實Winka的手臂，Winka不停叫她深呼吸，Candy玩完話: 「當時係唔敢擘大眼，我喺過程中其實嘗試擘大兩次，但係每一次都喺最高點嗰陣。當時諗緊堅持多陣，堅持多陣，就完啦！」Day笑言當時一手保護Candy一邊保護自己的瀏海免吹亂造型，非常可愛。