Baby「封神」被彈唔入流　新劇疑遭抹黑

女星楊穎（Angelababy）最近獲選為「內娛四神」之一，與楊冪、迪麗熱巴及趙麗穎齊名，可惜被網民大彈未夠班，嫌棄她主演的影視作品成績不濟。除了外在受敵，Baby的粉絲亦內訌，炮轟工作室、官方應援會及粉絲團管理有問題，惹來「脫粉潮」，令她慘受內憂外患夾攻。

Baby最近成為「屏霸」，同時有兩套劇集《塵緣》及《暮色心約》播映，有網民將她與楊冪、趙麗穎及迪麗熱巴捧為「內娛四神」，大讚她們演藝成績出眾。然而，大部分網民只認同其他3人的「神」級地位，唯獨對Baby的能力存疑，直指她未入流。

有「收視女王」之稱的楊冪是爆劇最多的女演員，當中《三生三世十里桃花》憑逾500億網播量成劇集之冠；而趙麗穎公認演技好兼獲獎無數，憑《花千骨》及《知否知否應是綠肥紅瘦》兩度奪得金鷹獎觀眾喜愛的女演員大獎；4人中年紀最輕的熱巴，則憑《漂亮的李慧珍》在金鷹獎同時摘下最具人氣女演員及觀眾喜愛的女演員，成雙料視后及最年輕金鷹視后！

《塵緣》評分唔合格

相比之下，演技一直被人詬病的Baby不但代表作欠奉，連評分達7分以上的劇集也沒有，最近的《塵緣》在內地影視評分平台更只有4.5分不合格！熱度方面，據昨日的網上數據顯示，熱巴主演的《安樂傳》成功打入三甲，反之Baby的《塵緣》及《暮》劇十大不入，分別位列11及14，遙遙落後，口碑及收視雙輸。

不過，有粉絲為Baby抱不平，認為有人對《塵緣》惡意評分，因該劇的海外評價甚高，在馬來西亞、韓國、泰國及印尼播出時大受歡迎，有海外網甚至打出9.3高分，而且Baby在新劇的演技亦明顯有進步。粉絲認為她的影視作品雖然不如其他3女強，但綜藝方面卻跑贏幾條街，尤其是對《奔跑吧》貢獻良多。

促重組粉絲團

除懷疑劇集被惡意「柴台」外，Baby團隊的內部管理亦出現問題，可謂內外受敵！其工作室、官方應援會及粉絲團，被大批粉絲炮轟不給力及管治欠佳，揚言已因而造成「脫粉潮」，由於有冤無路訴，大批粉絲到Baby的社交網留言，希望她正視問題。網民指摘工作室對劇集宣傳不力兼發相遲，而且造型差；至於官方應援會及粉絲團則內訌，多次有不當言論、私吞禮物及漠視粉絲利益等，甚至分裂「粉圈」造成動盪，粉絲要求解散及重組粉絲團，促民選粉絲團會長並接受監督。

楊冪熱巴分頭搶灘

私下感情不俗的內地女星楊冪與迪麗熱巴，本屬同一經理人公司，但自從楊冪離巢後，熱巴即升呢「一姐」。2人因定位相近而經常被比較，而她們的團隊亦非常着緊「主子」的事業，頻頻在社交網發功谷人氣！昨日，熱巴團隊上載她與內地男星龔俊的「壁咚」照，為新劇《安樂傳》造勢，照片更由8歲小妹妹操刀，噱頭十足！

至於楊冪團隊亦不敢怠慢，在熱巴晒相後3小時，即甫出楊冪在真人騷《密室大逃脫》的俠客造型，拿着扇子的她眼睩睩擺出多個甫士，絕對無意讓賽。

發力追落後 娜扎回鄉搵熱情

與迪麗熱巴同封「新疆四美」的女星娜扎，近年積極在影視兩邊發力，務求趕上熱巴的成績！雖然工作忙碌，她仍心繫家鄉，繼早前回鄉探訪小學後，近日又宣傳當地特色文化，雖然打扮樸素，精緻五官仍相當搶鏡。

事後她在社交網分享拍攝花絮，表示此行非常難忘：「與夜晚篝火共舞的時候，我彷彿看到了在場每個人眼裏的熱情和心中的熱與光，我也在心裏告訴自己，繼續熱烈燦爛的活吧！」