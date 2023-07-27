【是日通勝】

農曆六月初十

癸卯年 己未月 丙戌日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：凌晨1時至3時、上午7時至9時、下午5時至7時

宜：祭祀、結網、取魚

忌：動土、栽種、安葬

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：6、18、27

幸運顏色：粉紅

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

金牛座：運氣極好，要懂得居安思危，忌得意忘形。

雙子座：愛情處於弱勢，處事猶豫不決會帶來惡果。

巨蟹座：運勢平平沒甚麼大不了，最緊要保持樂觀。

獅子座：財運呈上升之勢，投資策略可以進取一點。

處女座：謀事需要顧及大局，不可太着眼個人利益。

天秤座：做事快靚正，遇到任何問題都能應付自如。

天蠍座：整體運勢平平，不跟別人比較會開心一點。

人馬座：身處逆境要保持樂觀，提防負能量拖垮健康。

山羊座：人氣欠佳，親和力不足，與人合作易碰釘。

水瓶座：判斷力弱，做事要小心，以免招致金錢損失。

雙魚座：施比受更有福，宜趁順境幫助有需要的人。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）兔 人緣旺

（跌）龍 心情差

鼠：事業發展機遇陸續有來，要好好把握。

牛：做事心不在焉，工作進度受嚴重拖累。

虎：毋須主動開口也有人撐，要懂得感恩！

兔：熱情好客，人品受讚許，好事自然來。

龍：是日沖煞，不滿現狀，內心有無力感。

蛇：有伴侶者要控制情緒，切忌口出惡言。

馬：事業進展順利，能夠從中獲得成就感。

羊：行事忌衝動，不注重團隊精神會有麻煩。

猴：心態平和，面對壓力仍顯得從容不迫。

雞：職場上有競爭對手出現，勿掉以輕心。

狗：人緣好，能獲身邊人幫忙，共渡難關。

豬：感受到另一半的細心體貼，甜在心頭。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

增旺桃花的最佳方法

很多人都希望催旺姻緣，以下的小妙招值得大家參考。

1.擺放旺桃花植物

桃花、玫瑰是單身人士首選的旺桃花風水植物，但要注意客廳可以放桃花，但不宜放太多。擺放玫瑰時要注意修剪枝葉，不宜留有刺。感情不順的朋友可以通過擺放牡丹花來調節運勢，有助改善異性緣。

2.臥室床頭有靠山

在家居風水中，臥室佔據非常重要的位置。床頭靠牆象徵背有靠山，如果床頭不靠牆，意味着地基不穩，容易影響人際關係，更會對桃花運帶來不利影響。

3.了解自己的命局

人的生辰八字就如與生俱來的科學基因，擇一專業師傅按自身八字作分析，了解自己的姻緣運、命宮位等，把握先機，巧用小秘訣催旺桃花運，從而更快地找到自己的如意伴侶。

4.藉改名增強自身運

所謂命運者，即命與名的結合。八字如同人的身體，姓名就如同人的精神，姓名的暗示具有極強的、不可抗拒的資訊誘導力。根據自身八字的五行喜忌選取符合自己的好名字，就可以起到改善姻緣的作用。