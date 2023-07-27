拍新歌MV大細超？鍾柔美唔當姚焯菲對手

聲夢小花鍾柔美（Yumi）最近推出第三首個人單曲《y2k還襯我麼？》，新歌貫徹之前的跳唱風格，但內容就漸趨成熟，她表示：「之前兩首歌係少女味，今次加入自己想法，想表達出唔好隨波逐流同框死自己嘅意思。」她透露花了18小時拍攝MV，分別到了溜冰場、彩虹邨、九龍城及攝影棚取景，既要捱冷又要捱熱：「溜冰場好凍，當日係朝早7點拍，我係未瞓醒同未食早餐嘅狀態，所以有啲虛。中午去咗室外拍攝，當時超級熱，喺猛烈陽光下跳舞，真係差啲中暑。」她稱對今次的服裝非常滿意，又感謝排舞老師以及一班舞蹈員的辛勞。

提到Yumi跟同是After Class成員的姚焯菲（Chantel）同日出歌，但對方MV的點擊率大幅拋離她，Yumi自言不會介意：「有幾多點擊或者幾多個like對我嚟講只係一個數字，唔會因為多啲人睇佢，我就唔開心，可以拍到個咁好嘅MV，我已經好滿足，公司畀咗好多機會我，我好開心。」對於網民指Chantel的MV在日本取景，但Yumi則在本地拍攝，明顯資源分配不均，她笑言可能我想留在香港拍呢，並謂：「其實唔止我同佢，仲有好多聲夢歌手，公司都會有唔同計劃同安排畀我哋，冇得咁比較。」至於外界不時將After Class4位成員拿來比較，她認為毋須要比較，因大家各有強項，亦不會當對方是競爭對手，更不會羨慕別人的成果。Yumi稱雖然近年4人鮮有合體，但她強調大家友情不變，並認為無論是團隊還是個人發展也各有各好：「一齊會開心啲，自己一個就學識獨立，唔可以依賴別人。」

談到2年前推出首支個人單曲至今，Yumi自覺成長不少：「無論係家人或朋友都覺得我成熟咗，首先係個樣成熟咗，第二係會自己搞掂自己嘅嘢，同會諗得長遠啲，我已經會諗下年嘅自己係點。」擅長跳唱的Yumi最近獲網民封為「跳唱女神」，她大感開心，並承諾會繼續努力，她稱除了保持跳唱風格外，預告會有新鮮感給歌迷：「我下首新歌會係慢歌，內容成熟啲，同我嘅學業有關。」

雖然Yumi忙於幕前工作，但她自認是超級緊張學業，為兼顧工作及讀書，上學時每日只有四、五個小時睡眠時間，幸付出有回報，最近考獲全班第一名，不過她拒絕學霸這個稱號：「我唔承認，我隔離班仲有啲好勁嘅人，今次嘅成績對我嚟講只係鼓勵，唔代表出面都係第一。」問到明年要考DSE的她是否會減少幕前工作？她坦言：「我諗公司都明，我有同公司講學業為主，新學期佢哋會就我時間，唔會安排太密嘅工作畀我。（要閉關﹖）都要。」講到升學，她表示因想在港發展演藝事業，故未有想過到外地升學，大學科目心儀工商管理，問到為何不選讀跟演藝相關的科目？她解釋：「我係將做藝人同讀書分開，做呢行係興趣，讀書同將來工作係第二條路。我唔知藝人呢條路可以去到幾遠，亦唔知幾年後嘅自己係點，所以最緊要係讀書。」

髮型：Hugo Poon@Private i salon