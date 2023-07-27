星玄︱湯洛雯籌錢度蜜月　同馬國明花一個月深度遊

今日係7月27號，即係農曆六月初十，適宜動土、栽種，近期考慮搬屋又或者對園藝有興趣嘅朋友，今日就啱晒喇。最旺生肖係兔，人緣旺到瀉啊，各位兔仔們，可以試下做多啲好人好事，人品好，運氣自然大大提升。屬兔嘅蒙嘉慧，人緣不嬲都咁旺，旺到去日本做生意，仲做埋地產界女強人。桃花都屬於人緣架，難怪嘉慧桃花一直咁旺，同老公鄭伊健結婚多年，一路都咁恩愛，佢早前更親身去到伊健演唱會，係台下落力打氣，搖身一變做咗老公嘅頭號小粉絲。屬虎嘅朋友今日都唔錯，有機會遇到貴人指點，但係呢樣唔係理所當然，要識得感恩。

今日嘅幸運之星係金牛座，運氣非常唔錯，做起事上嚟應該順風順水，但係謹記要居安思危，千祈唔好得意忘形。金牛座嘅湯洛雯呢排都運氣都好好喎，好事多到數唔晒，早前佢有份參演嘅劇集《隱門》收視唔錯，再加上前排馬國明接受訪問嘅時候，表示屋企開支會比較大，財政方面會交畀靚湯，每個月只係會攞小小零用錢使下，嫁到畀個咁顧家，咁錫老婆嘅男人，明眼人一望都知靚湯好運到爆啦。

湯洛雯仲大爆馬國明除咗出埠拍節目，都好少去旅行，仲話想用度蜜月嘅名義花一個月時間深度遊，由熱去到凍走幾個地方咁話，不過要籌吓錢先，怕自己會瘋狂Shopping，湯洛雯仲話想帶馬國明去陽光與海灘，可惜馬國明唔太識游水，所以就算想去外地玩潛水，都會教識佢游水先會再作打算，亦都唔會考慮搞水底婚禮。另外，靚湯仲透露已經約晒班好姊妹去揀婚紗，不過為咗令馬國明驚喜，就專登唔同佢去，又貼心又識準備驚喜，馬國明娶到靚湯真係三生有幸喇。至於白羊座今日嘅愛情運都唔錯架，如果有心儀對象嘅話，不妨試下表白，話唔定一撻即着呢。