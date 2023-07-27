王智騫拍《冰上火花》迷上冰曲　組隊參加業餘賽

演員王智騫（Martin）去年憑ViuTV偶像劇《I SWIM》人氣上升，今年再參演青春熱血劇《冰上火花》，亦因為拍攝愛上冰上曲棍球運動，最近他更夥拍同劇演員柯煒林、黃溢濠等人組成冰球隊「Crew」參加業餘聯賽，非常熱血，他說：「《冰》臨近煞科，已經有興趣同其他演員組織冰球隊，加上劇中又有真正嘅冰球員，所以我哋好順利地組成『Crew』。」

Martin曾自認是是「運動白癡」，平日除了做gym，甚少接觸其他運動，因此首次參賽相當緊張：「今次參加呢個聯賽，好想盡力做好，所以我哋一得閒就會夾時間練波！最難忘係第一場比賽，當時我有叫『Doctor』（王智騫粉絲匿稱）嚟睇，雖然第一次正式比賽好緊張，但因為有佢哋到場支持反而令我定好多。」

講到成為職業球員，他即耍手擰頭：「始終只係學咗大半年，技術上都好難追得上，所以唔會朝職業球員進發，不過會繼續玩冰球，因為已經喜歡上呢項運動，同埋我好鍾意同隊友一齊努力、向住共同目標前進嘅感覺，令我好開心好滿足。」

除了忙於拍劇Martin與好友范麒智（Kenji）亦獻出了「第一次」，二人首度擔任旅遊節目主持。