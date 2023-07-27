《Nothing Compares 2 U》走紅　Sinéad O'Connor離世

憑90年代經典情歌《Nothing Compares 2 U》而走紅的愛爾蘭傳奇女歌手Sinéad O'Connor，昨日突然傳來死訊，及後其家人亦證實消息，終年56歲。

她的家人表示懷着無比傷痛宣布Sinéad離世的消息，並指家人及朋友都因而大受打擊。至於她的死因，家人就並未有公布。愛爾蘭總統希金斯（Michael D Higgins）大讚她擁有美麗而又獨有的聲音，亦是其中一位他們的最偉大及天賦的作曲家。曾與她合作過的加拿大男歌手Bryan Adams亦有於社交網留言哀悼她，並指很愛與她拍照片及演出。而愛爾蘭MMA星級選手麥基哥（Conor McGregor）亦有留言表示愛爾蘭失去一把標誌性的聲音，而自己就失去了一個朋友。據知她生前被情緒病困擾多年，曾屢次傳出自殺未遂消息，她曾公開談論自己的精神問題。去年，她的17歲兒子Shane自殺身亡而令她大受打擊並取消所有演唱會。

Sinéad於1990初因翻唱由美國男歌手Prince創作的歌曲《Nothing Compares 2 U》而大紅大紫，此曲當年一推出即大受歡迎成為冠軍歌曲。Sinéad於愛爾蘭首都都柏林出世，80年代入行，於1987年至2014年期間推出過10張專輯。

Sinéad一生充滿爭議性，1992年她曾在美國綜藝節目《周末直播》（Saturday Night Live）表演期間當眾撕爛教宗約翰保祿二世的照片，當時她表示是因為抗議教會人士性侵兒童才撕爛教宗的照片。最終她的舉動令她被《周》的全國廣播公司（NBC）列入終生黑名單，而美國教會人士亦隨即示威抗議她的行為，並於紐約時代廣場焚燒她的唱片抗議。身為天主教徒的美國天后麥當娜（Madonna）亦表示不滿她的行為。雖然受千夫所指，但Sinéad 2021年受訪時仍然表示自己當年沒有做錯。2018年，她改信了伊斯蘭教，並且改名為Shuhada' Sadaqat繼續於樂壇發展。

據知Sinéad死前曾與英國電影工作者Kathryn Ferguson合作製作有關她的紀錄片《Nothing Compares》，並準備於本周六播出。