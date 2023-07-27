Anson Lo自爆想暫停演藝事業　遇樽頸位靠開騷搵番團火

男團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）一連四場個人演唱會昨晚（26日）圓滿落幕，Edan 、Jer 及Jeremy結伴現身捧場，盡顯兄弟情。演唱會甫開始台下已叫到拆天，歡呼聲此起彼落。Anson Lo繼續向粉絲發表「愛的宣言」，感謝大家4年來力撐，穿上一身全粉紅戰衣時，深情表示：「裏面本來係件白恤衫，但我堅持要粉紅色，粉紅色令我諗起你哋。由出道開始就由你哋陪伴我出席活動，試過收到你哋DM同我講：『其實對你唔係有好大信心 ，但都會陪你行落去！』粉絲由20個變200個，到今日咁多人，多謝你哋對我嘅堅持 ，我先行到呢一步！」

Anson Lo又坦言近年經歷許多：「我曾經同花姐（經理人）講話頂唔順，父母都叫我停一陣，唔好衝得咁快，我自己都好掙扎，唔知應該停定係繼續⋯」此時已泣不成聲，稍稍冷靜再說：「有你哋（歌迷），我先有力量繼續落去 。有時覺得嗰日工作未如理想，自己不在狀態，返到屋企睇到你哋叫我加油就好好，真係值得花時間同你哋互動，以及關心你哋 。」

樂隊Dane Jane昨晚再次現身，為Anson Lo擔任表演嘉賓，全場尖叫聲不絕。合唱《Money》後，主音黃天翱（Tim）即說：「都話尾場氣氛最好，今晚的確係Oh My God！」Anson Lo接口：「真係一晚比一晚大聲，你哋好似預備嗌到第二日講唔到嘢為止！」Anson Lo落台準備換衫時，Tim即送上擁抱支持，場面溫馨。而介紹演唱會樂隊時，負責「領班」的徐浩失驚無神錫Anson Lo一大啖，搞到對方一時不懂反應，「嘩！」大叫了一聲。

演唱會臨近尾聲，Anson Lo再說：「我估依家花姐喺度喊緊，佢今朝喊咗呀，話感動嚟自你哋 （粉絲）喎。多謝MIRROR 11位兄弟，同埋我擁有全天下最好嘅父母，佢哋每晚嚟捧場前，都煮定飯先出門口 ，等我完騷可以有消夜食，如果唔係愛真係唔知係乜。剛入行時我唔確定係咪照顧到自己，但佢哋真係做乜都支持我，話最緊要我開心。」完場時歌迷不肯散去，Anson Lo兩度Encore，且坦白說：「我本身唔夠歌，有嘅已經唱晒，你哋唔介意我再翻唱歌List嘅歌？」落台前他不忘向台下派心心，又約定歌迷下次演唱會見。

受訪時Anson Lo談到日前的「放飛潮」，直言心情受到影響：「我唔係擔心有冇人入嚟睇（演唱會），而係支持我嘅人入唔到嚟睇。畀啲唔好嘅人Hold晒啲飛，最遲嗰刻先放番晒出嚟，真係唔明點解要咁做，我好心痛自己嘅粉絲，要食黃牛仲要受到唔好嘅對待，最後都仲有好多人話買唔到飛。」他又指4場演出未如想像般疲倦：「我仲OK，覺得自己可以撐多幾場，真係想開多啲場數。（開Part 2？）咁就暫時就未有呢個打算住。」

談到台上自爆曾想「暫停」，Anson Lo表示：「公司有話放我兩個月假，後來又話兩星期都好，我表示考慮吓先，但經過左演唱會綵排，我又搵番啲火嘞。（你曾經冇信心行落去？）我諗做乜工作，都會遇到呢啲樽頸位。（完騷後可以休息幾耐？）聽日要做幾個鐘嘢，然後就可以休息1日，可以瞓吓覺、陪吓屋企人，緊接就要開工拍劇嘞。」

記者笑問曾數次身體不適的他，今次開騷如何應付，他靦覥答說：「已經打定底，飲齋啡嘅次數少咗好多，每日不停灌水，食少咗好多會胃痛嘅嘢，包括粉絲同糯米，同埋長期袋定胃藥，亦唔會空肚做騷，唔會再擔心食嘢到面腫身肥。」至於找來蔡卓妍任嘉賓之一，Anson Lo不禁自爆：「好開心，以前好鍾意Twins，佢哋所有歌我都識背，細個同家姐臨瞓前回到背歌詞。」談到徐浩與曾樂彤拍拖，他則表示未有過問對方的私生活。

7月28日是MIRROR紅館意外一周年，他坦言：「公司同阿Mo家屬有溝通，會喺最適當嘅時候俾我哋去探望，成件事仲喺度審訊中，所以唔方便講。咁時間真係過得好快，我都有同上年嘅dancers朋友保持聯絡，有部分都有嚟睇我今次嘅演唱會，佢哋傳訊話永遠係我嘅戰友。（有冇嘢同阿Mo講？）有，但我覺得親身同佢講好啲。」