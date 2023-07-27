美麗華旅遊聯同阿根廷駐港領事館　攜手推出南美深度遊

【特約報道】暑期是旅遊旺季，相信大家對東南亞一帶地區Loop了無數次吧！如果想要不一樣的旅遊體驗，不妨向南美洲各地出發！適逢阿根廷的國慶日，美麗華旅遊與阿根廷駐香港領事館、阿聯酋航空及南美航空合作，推出「南美深度遊」；旅行團由13天至28天，在食住行各方面給大家全新體驗。旅程會去南美多個國家，包括阿根廷、巴西、秘魯、玻利維亞、智利、烏拉圭等，遊覽世界遺產「伊瓜蘇瀑布」及「冰川國家公園」，觀賞著名探戈與品嘗阿根廷牛扒，一次過滿足大家多個願望。

飽覽細味 自然遺產

去旅遊當然要感受當地大自然的鬼斧神工，南美擁有得天獨厚的優勢，自然景觀壯麗。世界三大瀑布之一的伊瓜蘇瀑布由275個大小瀑布或急流組成，旅程中大家可以選擇乘小火車漫遊國家公園進入阿根廷境內，近距離觀賞「魔鬼咽喉」瀑布區，或者乘橡皮艇來到氣勢磅礴的瀑布邊緣，指定團隊更特別安排乘直升機從高空俯瞰瀑布全貌。

而位於阿根廷南部的冰川國家公園由47個冰川組成，是世界上除了南極和格陵蘭以外最大的冰川。旅程會乘坐觀光船或自由步行至觀景台，從不同角度感受、觀賞冰川。大家可以聽到冰川破裂的聲音，看到透過陽光折射的冰川發出耀目藍光。除此之外，亦有數之不盡的自然景點等着大家探索！

美麗華旅遊總經理李振庭表示：「阿根廷是一個充滿活力、熱情的國家，除了足球以外，還有探戈舞蹈，擁有獨特的文化。印加古文明和獨特的自然景觀，令阿根廷及南美近幾年成為全世界旅遊發展最快速的地方之一。再加上疫情改變了大眾的旅遊心態，更加珍惜活在當下，以一生必去的目的地作為旅遊首選，像是天數較長和團費較高的南美，以往被視為銀髮族市場，也逐漸吸引更多年輕人前往旅遊，一生人一定要去一次！」

美酒佳餚 體驗之旅

為了讓大家未出發先興奮，The Mira Hong Kong由即日至8月31日期間推出「阿根廷美食與美酒品味之旅」，由酒店的廚藝總監Sheldon Fonseca呈獻一系列滋味盛宴。美麗華集團酒店及服務式公寓總監Alexander Wassermann表示：「The Mira Hong Kong的廚藝總監Sheldon Fonseca深入了解阿根廷飲食文化，於Yamm的自助晚餐內精心打造一系列阿根廷特色美食。而阿根廷亦以美酒聞名，酒店引入多款阿根廷佳釀，推出『阿根廷美食與美酒品味之旅』推廣活動，讓大家沉醉於愉悅『醺』圍之中，大家萬勿錯過！」大家可品嘗到Chef Sheldon精心打造阿根廷風味的米蘭式檸檬炸牛排、阿根廷辣肉腸三明治等；還有多款阿根廷精選烤肉，包括血腸、牛肋骨，西冷牛排等等。甜品控更不能錯過阿根廷香軟夾心曲奇，南美洲朱古力蛋糕。同場還有6款阿根廷佳釀，讓大家盡情體驗南美滋味。

【阿根廷、烏拉圭】13天團UCAG13

阿根廷（布宜諾斯艾利斯、冰川國家公園、伊瓜蘇瀑布）、烏拉圭（科洛尼亞）

熱門出發：9月至翌年3月

團費：HK$63,999起（網上價）

【阿限廷、巴西】13天夢幻冰河之旅UCAA13

阿根廷（布宜諾斯艾利斯、冰川國家公園、伊瓜蘇瀑布）、巴西（里約熱內盧）

熱門出發：9月至翌年3月

團費：HK$64,999起（網上價）

南美三/四國【阿根廷、巴西、秘魯、智利】16/18/20天團UCAB16/18/20

阿根廷（布宜諾斯艾利斯、冰川國家公園）、巴西（里約熱內盧、伊瓜蘇瀑布）、秘魯（利馬、馬丘比丘古城）、智利（聖地牙哥、復活島、瓦爾帕萊索）

聖誕成團出發：12月17日

18天團（南美四國）

團費：HK$119,999起（網上價）

農曆新年熱門出發：2024年2月5日

16天團（南美三國）

團費：HK$128,999起（網上價）

20天團（南美四國）

團費：HK$158,999起（網上價）

南美六國【巴西嘉年華】冠軍賽/Backstage體驗23/28天團UBOA23/28

阿根廷（布宜諾斯艾利斯、冰川國家公園）、巴西（里約熱內盧、伊瓜蘇瀑布）、秘魯（利馬、馬丘比丘古城、庫斯科）、玻利維亞（天空之鏡、拉巴斯）、智利（復活島、聖地牙哥）、烏拉圭（世界遺產小鎮-科洛尼亞）

熱門出發：2024年2月12日（年初三）、3月9日

23天團│HK$158,999起（網上價）

28天團│HK$188,999起（網上價）

報名熱線：8200 2299

牌照號碼：352742