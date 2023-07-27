【營事檔案】杏鮑菇韮菜蠔仔煎餅

煎餅是一道十分方便的美食，它的特色在於結合了杏鮑菇、韮菜和蠔仔，每種食材都帶來不同的風味和口感。杏鮑菇是一種口感鮮嫩的菇類，質感可媲美肉類；韮菜則帶有獨特的香氣和纖維感；而蠔仔則增添了豐富的海鮮風味。這道煎餅做法簡單，對食材的比例更沒有太大的要求，是失敗率低的菜式，適合入廚新手。

杏鮑菇素食之肉

杏鮑菇中比起一般蔬菜含有較高蛋白質，雖杏鮑菇中的蛋白質含量不足以應付每日所需，但都是一種良好的植物來源蛋白。蛋白質是身體組織修復和生長的重要組成部分，對於肌肉的發育、組織的再生和免疫系統的健康都至關重要。攝取足夠的蛋白質有助於維持身體的正常功能。

韮菜有助血液凝固

韮菜除了高膳食纖維以外，另一種營養價值就是維他命K。維他命K可以在深綠色蔬菜，例如菠菜、西蘭花和黃豆及其製品中攝取到。它是一種脂溶性維他命，對於血液凝固、骨骼健康和心血管功能有重要作用。它能夠促進鈣的吸收，有助於保持骨骼的健康和強度。缺乏維他命K會使血液難於凝固，出現失血問題，但缺乏的情況並不常見的。

杏鮑菇韮菜蠔仔煎餅

材料：

杏鮑菇 一包

韭菜 半棵

蠔仔 1袋

蟹柳 5條

紅蘿蔔 1/3棵

麵粉 2湯匙

蛋 1隻

調味料：

鹽 適量

做法：

1) 杏鮑菇用手撕成條狀

2) 焯20秒後過冷河，冷卻後扭乾水分備用

3) 韮菜洗淨切段、蠔仔洗淨、蟹柳切粒、紅蘿蔔去皮切絲備用

4) 將所有食材拌勻，加入鹽調味

5) 分成小份煎熟，完成

謝施敏(Kirby) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長按照香港人繁忙生活習慣，設計簡單美味的瘦身營養餐單。