概念遊艇Amplitude　插翼起航　氣勢不凡

現今的遊艇設計總是朝着兩大方向，其一是針對船體的升級，離不開追求前衞、獨特或豪華，其二是着重性能上的改良，包括如何善用綠色能源、實現節能巡航等等。像今次介紹的概念遊艇「Amplitude」，加插了兩大幅充氣翼帆，巧妙地把帆船的環保特性跟同尺寸機動遊艇的舒適度和推進力相結合，在疾風下起航，展現出不凡的氣勢。

融入新開發技術

外觀極具未來感的「Amplitude」，由設計工作室M51 Yacht Design發表，長95米，寬度為13.2米，船體為鋁製，配合巨大的鋼化玻璃嵌件，上層建築則以複合材料打造，呈現出優美的流線和引人注目的色調，最特別之處在於它加插了兩大幅充氣翼帆，用意就是讓機動遊艇跟帆船合體，將兩者的優點集於一身。

據設計師解釋，充氣翼帆是一項新開發的技術，一方面借助風力來推動遊艇，另一方面可通過風力發電來減少燃料消耗。翼帆由電腦操控，可按需要充氣或放氣，以應對各種風力條件，實現自動航行；它又像桅杆，可以升降，即根據需要升起或移除，並完全隱藏在船體中，其設計還能減少對絞車和升降索等複雜甲板設備的需求。與此同時，「Amplitude」可以通過混合動力來驅動，不但設有HVO發電機，更配備面積達266平方米的太陽能電池板，可產生潔淨能源，使遊艇能在不同天氣下運行，航程超過5,000海里也不成問題。

特設LED屏幕牆

「Amplitude」的另一個賣點是內部空間寬敞，布置風格融入未來感，但又巧妙地加入木材、大理石等元素。位於橋面的大型起居和娛樂空間，採用拱形天花板，並配以天窗，營造出明亮通風的感覺，而最吸睛的設施莫過於那幅由LED屏幕組成的前牆，可顯示船頭的前視圖，讓乘客盡情感受乘風破浪的樂趣，它亦可隨時用作播放電影，用途具彈性。

跟船體等寬的主人房，同樣有一幅與橋面相同的LED顯示牆，當中還有一個被落地玻璃包圍的浴缸呢！除了主人房，遊艇還有兩間VIP房和4間雙人房，最多可容納12位客人。其他設施包括游泳池、游泳平台、用餐區、補給船庫等等，完全符合作為一艘超級遊艇應有的配置。