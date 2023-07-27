江宏傑日本開記招　控前妻福原愛「綁架」

育有一對子女的日本乒乓國寶福原愛，前年因出軌與前夫江宏傑離婚後，去年7月赴台灣時強行帶走細仔後失聯。與兒子分別一年的江宏傑，昨日預告今日(27日)在日本東京舉行記者會，指責前妻「綁架」兒子，要求交還。

江宏傑於律師陪同下現身日本外國記者俱樂部的記招，他表示本月20日收到日本法院裁判結果，下令福原愛要將4歲兒子交還給他，因此要求前妻依照法庭審判，讓他盡快與兒子見面。他很感謝日本法院的裁定，但福原愛告訴他不會執行法院命令，讓他感到不安。

他又表示收到福原愛要求他終止今天的記者會，但對方沒有提到任何執行執行法院命令的任何訊息。而福原愛失聯這段期間，據他們所知，女方到了新加坡一趟，但卻沒理會他，福原愛身為桌球界的代表人物，對社會有重大的影響力，這樣的名人做出這樣行為是否合適，他們深感疑問。他又表示雙方已離婚一段時間，希望福原愛能遵從日本法院判決，雙方還是可以和平相處。

至於福原愛凌晨亦透過台日律師發出208字聲明反擊，透露3月已經在法院審理家事事件，籲請江宏傑不得對外公開討論相關內容，切勿違反法官要求。