蔡思貝獲周星馳畀Like已滿足　做唔成「星女郎」撈PA都制

「視后」蔡思貝在觀塘apm出席《夏日潮玩MOMO太空站》活動。思貝早前主持的旅遊節目《貝遊英倫》回響甚大，隨即添食到英國和意大利拍攝《貝遊歐洲》。她剛到英國與意大利21日走訪9個城市拍攝回港，期間更chur到盡，日夜兼程拍攝，相當充實。思貝被問到是否愛上拍攝旅遊節目，她說：「係發掘咗另外一樣enjoy嘅嘢，當然演戲係第一，拍攝旅遊節目見到嘅人同事亦可以增加咗自己嘅數據庫，一舉兩得。當然拍節目同旅遊係兩回事，今次繼續係一腳踢，一個人做主持、化妝服裝、連衫都係自己熨衫，所以每日要早3個鐘準備。」

思貝自爆趁拍攝節目期間，因利乘便拍片應徵周星馳在網上招募《少林女足》演員，落機第一時間去買個波，她說：「條片係自己構思，自己拍、自己剪，趁歐洲回程機嗰20幾個鐘，剪咗兩日兩夜，雖然好攰、好眼瞓，但係都要頂住剪埋佢，因為自己已經覺得係遲咗，所以想爭取時間。」問到周星馳可有反應與她接觸？她說：「其實自己post條片之前都同自己講，唔好理個結果，如果好在意結果會好辛苦，享受咗個創作過程，如果條片令到人笑咗一下，已經好足夠，亦都知道星爺有畀like已經好開心。」她亦明白籌備一套電影並不是一朝一夕，認為如果Timing到，對方需要她會自然會聯絡。

講到星爺今次招募競爭激烈，郭柏妍也有拍片挑機，她說：「我諗個個都想同星爺合作，就算唔係做演員，就算做PA我都好想，好想睇到佢做嘢點決策，拍嘢導演嘅角度，好想學嘢。」