唔做嘢？多抱怨？旅行「超煩伴旅」6大特徵

最近有台灣網友，在網上分享其「災難級」旅行經歷，而起因就是旅伴「公主病」發作！俗語話「相見好同住難」，有時只要去一次旅行，彼此真性情便原形畢露，好朋友隨時也要絕交收場。如不想大好旅行機會被糟蹋，破財兼傷感情，應及早認清「超煩伴旅」6大特徵，如朋友有超過以下兩項，便該認真考慮是否同行：

（一）不作為多意見

出外自由行，事前準備包括買機票、訂酒店、辦簽證等缺一不可，而且排行程很也心力，如朋友是「超煩伴旅」便永遠只會多多意見，但絕不會落手處理，因為他既不願花時間，也不想承擔責任，最終行程若有差錯，也大可怪罪他人，總之就是輸打贏要。

（二）全無時間觀念

旅遊結伴同行，行程多又緊密，大家謹遵時間行動，是非常重要。但「超煩伴旅」總是沒時間觀念，要預先辦理的事情例如申辦簽證、買漫遊卡等，不但要三催四請，就是行李通常也要拖拉到出門前一刻才願執拾。可以想像，要他每天準時起床梳洗出門，近乎是不可能的任務，最終行程耽誤，只會麻煩不斷。

（三）愛抱怨不將就

大家出外旅行自定行程，有時理想與現實，難免有所偏差，但只要放開胸懷，順勢而行，有時也不失為寶貴旅遊經歷。但「超煩伴旅」遇事稍不順心，便總是抱怨他人，質問同伴為何這樣那樣安排，絕不會配合形勢，輕易調節自己要求標準，既沒能力解決問題，也只會增添同伴壓力，令人不勝其煩。

（四）極度依賴他人

無論是複雜問題，還是俯首即拾工夫，超煩伴旅都一定依賴同伴處理，即使簡單如查地圖找路，又或吃飯下單，總之一律手臂交叉全然不理，但又愛在同伴身後催促，更不時三心兩意、得一想二，要求多多，幫不上忙之餘，還成為旅行負累。

（五）情緒管理不佳

旅行過程常有變故，如情緒管理太差，遇事不順不但沒法冷靜處理，有時更會對同伴惡言相向，令本來簡單小事，都會失控暴走變成麻煩大事，嚴重影響大家旅行心情。

（六）錢銀寬己嚴人

俗語話談錢傷感情，尤其跟自私的人同行，他們總是對錢銀特別計較，小至兌換率是否最低、入場券有沒有折頭，大到機票有沒有最平最抵、預訂酒店有沒有買貴了，也非要反覆質疑不可；但到了夾錢合資時，他們卻又總是不情不願。最諷刺是，他們自己購物時，卻又會毫不吝嗇，甚至不惜跟同伴借錢，其理財態度，就是寬己嚴人，你能接受才好一起出發。