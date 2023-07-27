動漫電玩盛事　精彩活動搶先睇

香港動漫電玩節（ACGHK 2023）於7月28至8月1日假香港會議展覽中心舉行，今年展場面積達19,890平方米，參展商有122家，展位數量達589個。大會策劃了不少新活動，包括首個日系偶像選拔賽「Canvas Project全民偶像選拔賽」、齊玩齊High的「Cosplay Together」環節，以及與海外大師級潮玩設計師交流的「TOY29玩具高FUN匯」等，入場肯定充滿驚喜。

全民偶像選拔賽

潮流興「造星」，ACGHK同人區今年首次舉辦「Canvas Project全民偶像選拔賽」，一方面推動日系偶像文化，同時讓懷抱日系女團熱情的少女締造追夢舞台，經過早前淘汰賽誕生的十強，將於7月31日舉行的決賽一決高下。為隆重其事，特別請來本地日系女團班霸乙女新夢及創作歌手余震東為訓練導師，後者更為比賽創作主題曲。

Coser免費入場

每年動漫電玩節都是Coser盛事，今年「亞太區Cosplay嘉年華」更邀請到世界各地的Coser包括伊織萌（日本）、hakken八犬（馬來西亞）、AOKIJI（法國）等參與。讓不同年齡人士都可享受Cosplay樂趣，今年設有「Cosplay Together」活動環節，有Cosplay裝扮人士到Hall3C CosParadise經工作人員核實後，便可於展會最後一天（8月1日）3點後免費入場，名額3,000名。

潮玩大師雲集

玩具方面，29個國家的潮玩設計師親臨香港雲集「TOY29玩具高FUN匯」。另有「藝術家伴MON同行作品展」及「加菲貓45周年玩轉藝術品味展」，前者廣邀各地藝術家在Monchhichi白色素體上設計出獨一無二的創作，藉此紀念Monchhichi誕生50周年；後者則由藝術大師在印有Garfield圖案的白色繪碟上添加圖案，藝術品更於現場展售，粉絲不容錯過。同場還有首次舉辦的手遊專區「電玩手遊世界」，近30款中港台人氣手遊同場參展；知名人氣VTuber Mysta Rias將於海外LIVE連線至大會主舞台，與香港粉絲舉行見面會。

第24屆香港動漫電玩節

日期：2023年7月28日至8月1日（星期五至星期二）

時間：10:00am~9:00pm（8月1日8:00pm閉館）

地點：香港會議展覽中心一號展覽廳