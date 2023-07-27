張栢芝遭前經理人公司入稟追討1276萬片酬　高院排期聆訊預審8日

藝人張栢芝於3年前遭前經理人及公司入稟，指她收取片酬後，未有按合約演出獲安排的電影，要求賠償1276萬片酬及相關損失。案件管理會議今（27日）在高等法院進行，原告方透露案件涉逾500份文件，雙方將各自在審訊傳召2名證人出庭作證，預計審訊需時8天。何志賢聆案官批准原告方在42日內確定審訊日期，亦會另訂日子再作審前覆核。

本案兩名原告分別為余毓興及AEG Entertainment Group Limited，被告張栢芝。據原告在入稟狀稱，余毓興在2011年7月與張栢芝簽訂《全球獨家經理人合約》，由余擔任張的經理人8年。余並承諾向張預支4000萬港元，作為聘張在4齣電影演出作報酬。至2012年5月，雙方再簽訂另一份片約，余在簽此約的同時向張支付276萬港元，作為出演2齣電影的酬勞。其後到2014年，張改與 AEG 簽定一份補充合約，以取代先與與余簽訂的經理人約。

原告現在指出，張栢芝在簽約後，未有履行拍片的責任。余因此要求張退回上述已付的276萬港元。而 AEG 則要求張退回1000萬港元，及對違約行為作出賠償。它並請求法庭頒令，要張向它交代，張由2015年5月她開始違約起，至今的收入狀況。

案件編號：HCA1227/2020